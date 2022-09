Prženje piletine definitivno je kuharski projekt za vikend, što znači da će vam trebati nekoliko sati da ga napravite. Dajte si vremena i pripremite hrskavu pohanu piletinu iz snova.

Sastojci za hrskavu pohanu piletinu:

2 kg piletine

2 šalice mlaćenice

1 žlica košer soli

2 žličice krupno mljevenog crnog papra

2 žlice ljutog umaka, po želji

2 šalice brašna

1 žličica paprike

uljane repice, za prženje

Kako se priprema hrskava pohana piletina?

Pomiješajte komade piletine, mlaćenicu, sol, papar i ljuti umak u velikoj zdjeli i ostavite u hladnjaku najmanje četiri sata. Pomiješajte papriku s brašnom u srednjoj zdjeli uz koju postavite lim za pečenje.

Izvadite piletinu iz mlaćenice, zatim dodajte svaki komad piletine u brašno, dobro premažite, zatim stavite na lim za pečenje i ostavite da odstoji najmanje 30 minuta.

Dodajte veliku pećnicu do polovice punu s uljem zagrijanim na 180 stupnjeva i pržite oko 10-12 minuta. To je to, vaša hrskava pohana piletina je gotova.