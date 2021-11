Ako tražite fin umak, apsolutno morate naučiti kako napraviti domaći guacamole umak. Jednostavan, svjež i pun okusa, ovaj recept naučiti će vas o odabiru pravog avokada i kako napraviti guacamole umak.

Kao glavni sastojak, odabir zrelog avokada za guacamole umak je bitan. Postoji nekoliko aspekata koje ćete htjeti potražiti, a to su koža i čvrstoća. Što je koža tamnija, to će avokado biti zreliji. Kada pravite guacamole umak, izbjegavajte avokado sa svijetlo zelenom korom i tražite one s tamnom, gotovo crnom kožom Na vrhuncu zrelosti, avokado će lagano stvrdnuti i ne bi trebao biti kašast. Ako mislite da je vaš avokado zreo, predlažemo da tijekom istog dana napravite guacamole umak.

Za pripremu guacamole umaka potrebno vam je 2 srednje zrela avokada, 2 zelena luka, šalica salse, žlica majoneze, sok od limete, mljeveni kim, mljeveni čili i mljeveni češnjak.

Za pripremiti guacamole umak najprije pažljivo izrežite svaki avokado na četvrtine, sve dok ne udarite košticu. Dok držite avokado na dlanu, okrećite ga tako da se podijeli na dvije polovice. Zatim polovicu avokada s košticom podijelite na dva dijela, a košticu izvadite rukom. Nakon što su oba avokada razrezana na četvrtine, prstima ogulite kožicu. Dok još imate nož, dobro nasjeckajte zeleni luk.

Zatim dodajte svoje kriške avokada u malu zdjelu i nježno ih zgnječite vilicom. Umiješajte zeleni luk, salsu, majonezu, sok od limete i začine dok se ravnomjerno ne rasporede po guacamole umaku. I da, dodajte majonezu. Iako definitivno nije tradicionalan, majoneza ovom guacamoleu dodaje još jedan sloj kremastosti koji ga doista podiže na sljedeću razinu.

Vaš guacamole umak je spreman za posluživanje. Dobar tek!