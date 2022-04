Narezani pršut može trajati do 4 mjeseca u vakuumskoj vrećici i 2-3 dana ako je zamotan u obični papir. Sušeni pršut traje 6-12 mjeseci obješen u hladnoj i suhoj prostoriji. Otkošteni but od pršuta u vakuum pakiranju čuva se 6 mjeseci u hladnjaku. No, kako izgleda pravilno čuvanje pršuta kako bi on što duže zadržao puni okus?

Čuvanje pršuta najbolje će funkcionirati ukoliko on ostane zamotan u originalnoj ambalaži. Kada kupite but od pršuta kojemu je izvađena kost, on obično dolazi vakuumski zatvoren za maksimalnu svježinu. Ako ga nećete odmah upotrijebiti, držite ga u ambalaži bez bušenja kako biste sačuvali okus i vlažnost mesa.

Osim toga, čuvanje pršuta najbolje funkcionira u hladnjaku. Upotrijebite srednju policu hladnjaka kako bi cijela noga bila potpuno hladna. Održavajte temperaturu u hladnjaku između 2 i 3°C za maksimalnu svježinu. Čak i uz ove načine, čuvanje pršuta kako bi on bio savršenog okusa ne traje dulje od 6 mjeseci. Pokušajte narezati i pojesti pršut u roku od 6 mjeseci nakon što ga kupite kako biste dobili meso najboljeg okusa.