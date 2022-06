Za cleopatra krumpir karakteristična je crvena boja kožice te svjetlo žuta boja mesa. Također, cleopatra krumpir je poznat po ranom formiranju gomolja i ranom sazrijevanju.

Skladištenje cleopatra krumpira je jednostavno. Cleopatra krumpir treba se skladištiti na tamnom i hladnom mjestu. Čuvati ga možete relativno dugo, ako ste zadovoljili sve potrebne uvjete za dobro čuvanje. Prije samog skladištenja, potrebno je dobro posušiti krumpir da bi se prilikom čuvanja spriječio proces kondenzacije. Također, prije skladištenja odvojite krumpire koji su eventualno oštećeni.

Meso cleopatra krumpira je nakon kuhanja vlažno i baršunasto, ali se ne raskuhava. S obzirom na to i na činjenicu da cleopatra krumpir sadrži dosta suhe tvari on se najčešće koristi za pravljenje domaćeg pomfrita. No, osim pomfrita, može koristiti i za pravljenje složenaca, juha i za kuhanje.