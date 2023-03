Ako volite peči kolače ili torte, ali muku mučite s biskvit, na pravom ste mjestu, posebice ako vam je biskvit stalno suh. Razloga za to je mnogo, ali onaj glavni je da biskvit treba preliti kako ne bi ostao suh. No, čime preliti biskvit da bude sočan? Postoji čak nekoliko opcija čime preliti biskvit da bude sočan, a odabir je isključivo na vama i tome što vi volite.

Stoga, čime preliti biskvit da bude sočan?

Prva opcija je toplo mlijeko. Ovo je ujedno i najbolja opcija jer mlijeko dugo drži sočnost. Druga opcija je rum, no pazite jer će miris i okus ruma ostati u biskvitu, odnosno on će ga upiti. Treća je opcija topli čaj – mi predlažemo okus hibiskus jer je najviše neutralan, no možete izabrati prema svojim preferencijama. I četvrta, posljednja opcija je topla voda koja je jednako neutralna kao i mlijeko.

Ova četiri načina su upravo ono čime preliti biskvit da bude sočan, ali i da sočnost ostane što duže.