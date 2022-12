Chandler orah jedna je od najpoznatijih sorta oraha koja se uzgaja u Europi pa tako i u Hrvatskoj. Svoje je ime chandler orah dobio po profesoru Williamu Chandleru koji ga je razvio u Kaliforniji u prošlom stoljeću.

Chandler orah, odnosno stablo raste uspravno i snažno te već nakon tri godine donosi prve prave plodove. Plodovi imaju tanku ljusku i svijetle sjemenke, a teški su do 14 grama. Ljuska chandler oraha je tanka i glatka. Brige oko ove sorte nema previše jer je to samooprašujuća biljka, a najpogodnija je za sadnju od studenog do ožujka. U slučaju da je zdrav, chandler orah može živjeti i duže od 100 godina te donositi svoj plod. No, najaktivniji u raspršivanju i donošenju ploda je u prvih trideset godina njegova vijeka.

Kada govorimo o tržištu, chandler orah je skup što je veći plod, a njegova se cijena mijenja godišnje ovisno o urodu te godine.