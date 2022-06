Carrera krumpir je jedna od sorta koja se sadi najčešće. Jedan od razloga za to je taj što carrera krumpir spada u rane sorte krumpira. Drugi razlog zašto je ova vrsta krumpira toliko popularna je njegova izdržljivost. Carrera krumpir je vrlo izdržljiv i otporan na rak krumpira i ostale nedaće koje ga mogu zateći. Također, carrera krumpir nije osjetljiv na mehanička oštećenja te mu to daje još jedan dodatan plus.

Boja kožice, ali ujedno i mesa carrera krumpira je svjetlo žuta. On ima okruglo, ovalne gomolje koji su dosta krupni. Specifično je za carrera krumpir da se on može kupiti i kao mladi i kao stari krumpir. Pripremati ga možete na sve načine jer s obzirom na svoju kvalitetu odgovara svakom jelu.

Što se tiče skladištenja, carrera krumpir skladištite na tamnom i hladnom mjestu. Temperatura sobe u kojoj skladištite ne bi trebala biti veća od 5 stupnjeva Celzijevih. Bitno je napomenuti da tako skladišten krumpir može stajati samo tri mjeseca.