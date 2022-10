brzi kolač od jabuka

Ovaj kolač od jabuka možete pripremiti već za manje od sat vremena.

Sastojci potrebni za pripremu ovog kolača od jabuka su:

200 g šećera

3 jaja

150 ml ulja

1 žličica ekstrakta badema

8 g praška za pecivo

pola žličice soda bikarbone

1 žličica soli

225 g brašna

2 jabuke

1 žlica svježeg soka od limuna

pola žličice cimeta

3 žlice šećera

Upute za pripremu ovog brzog kolača od jabuka:

Zagrijte pećnicu na 180°C. Namastite kalup i obložite ga papirom za pečenje.

U velikoj zdjeli miksajte šećer i jaja dok ne postanu gusta i pjenasta, otprilike 2 minute. Dodajte ulje, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol te miješajte još 1 minutu. Dodajte brašno i miješajte dok se sve ne sjedini.

Ulijte u pripremljenu posudu za pečenje. Počevši od vanjske strane posude, slažite kriške jabuke jednu do druge, lagano preklapajući kriške, i idite do sredine. Zatim pokapajte limunovim sokom i pospite cimetom. Na kraju, vrh pospite šećerom i pecite u pećnici 40 do 45 minuta ili dok se ne napuhne, lagano potamni i dok čačkalica zabodena u sredinu ne izađe van s malo mrvica, ali bez mokrog tijesta.

Pustite da se ohladi na rešetki 20 minuta prije nego što je izvadite iz posude. Poslužite na sobnoj temperaturi.