Biskvit od badema odlično se slaže uz čokoladne i kreme od vanilije. Osim toga, vrlo je jednostavan za napraviti pa će biskvit od badema biti nešto što ćete stalno raditi kao podloga kolačima i tortama. Također je vrlo fleksibilan jer u biskvit od badema idu bjelanjci, što znači da žumanjke možete iskoristiti za kremu koju god želite.

Od sastojaka za biskvit od badema trebate:

6 bjelanjka

100 grama šećera

300 grama badema

300 grama oštrog brašna

Pola vrećice praška za pecivo

1 vanilin šećer

Biskvit od badema priprema:

Stavite da se pećnica zagrijava na 180 stupnjeva. Za to vrijeme popržite bademe i krpom ih oljuštite. Stavite u blender s malo vole te ih blendajte dok ne postanu prah. Izmiksajte bjelanjke u snijeg te zatim dodajte ostale sastojke, uključujući bademe Sve dobro izmiksajte. Smjesu izlijte u namašćeni i pobrašnjeli lim za pečenje. Pecite 15 minuta. I to je to – vaš biskvit od badema je gotov za maksimalno 40 minuta!