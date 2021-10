Među stotinama sorti krumpira, mnoge spadaju u crvene ili bijele kategorije. Iako su slične na nekoliko načina, obje se vrste krumpira neznatno razlikuju u ključnim područjima, uključujući izgled, teksturu, okus i najbolju uporabu.

Dok i crveno i bijelo imaju blage, suptilno slatke okuse, njihove različite teksture čine ih idealnim za posebne namjene. Čvrsta tekstura kuhanog crvenog krumpira čini ga ukusnim dodatkom salatama, juhama i prilozima dok bijeli krumpir može izdržati oštrinu prženja i pečenja na roštilju i proizvesti bogatiji, kremastiji pire krumpir.

Crveni krumpir obično je okrugao, male do srednje veličine i prekriven glatkom, tankom crvenom kožom. Bijeli krumpir varira od malih do velikih veličina, s oblicima od okruglih do duguljastih i bijelih ili preplanulih eksterijera.

Crvene boje imaju voštanu, ali kremastu teksturu. Bijeli su na škrobnoj strani, s malo gustom, ali ipak kremastom teksturom.

Crveni krumpir posebno dobro djeluje pri pečenju jer ima manje škroba i više vlage nego neke druge sorte krumpira, dajući vam hrskavu, zlatnu vanjštinu i mekane, kremaste interijere koji čine najbolji pečeni krumpir.

Obje vrste sadrže ugljikohidrate, vlakna i proteine ​​i nemaju masti.