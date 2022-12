Učinite večeru posebno ukusnom tako da pripremite biftek sa slatkim umakom od gljiva posluženim preko kuhane riže, pire krumpira ili rezanaca. Ovaj biftek u kremastom umaku od gljiva jednostavan je za pripremu, a gotov je za svega sat vremena.

Sastojci potrebni da se pripremi biftek s gljivama su:

1 i pol kilogram govedine

Sol i papar, po ukusu

200 grama cijelih gljiva

1 žlica maslaca

1 glavica luka, oguljena i nasjeckana

3 češnja češnjaka, oguljena i nasjeckana

40 grama brašna

350 ml goveđe juhe

1 pakiranje vrhnja za kuhanje

Kako biste pripremili biftek s gljivama najprije narežite govedinu poprečno na kriške debljine pola centimetra. U zdjeli začinite govedinu solju i paprom po ukusu. U širokoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte oko 1 žlicu ulja. Dodajte gljive i kuhajte oko 30 sekundi. Izvadite iz posude i držite na toplom. Po potrebi dodajte još jednu žlicu ulja u tavu. Dodajte govedinu u jednom sloju i pržite oko 2 do 3 minute sa svake strane ili dok lagano ne porumeni. Izvadite meso iz tave i držite na toplom.

U tavu dodajte maslac. Kad se maslac otopi dodajte luk i češnjak i kuhajte dok ne omekšaju. Dodajte brašno i nastavite kuhati uz redovito miješanje oko 1 do 2 minute. Postupno dodajte juhu, redovito miješajući. Dodajte govedinu. Pustite da prokuha, skidajući talog koji pluta na vrhu. Smanjite vatru, poklopite i pirjajte oko 1 do 1 1/2 sat ili dok meso ne omekša. Dodajte vrhnje za kuhanje i promiješajte da se rasporedi. Začinite solju i paprom po ukusu. Dodajte gljive. Nastavite kuhati još 1 do 2 minute ili dok se gljive ne zagriju. Biftek s gljivama je gotov i spreman za posluživanje. Dobar tek!