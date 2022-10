Koristite bademe u šećeru u slanim i slatkim jelima kako biste dodali slatku hrskavost i divan orašasti okus. Bademe u šećeru možete koristiti i u svježim salatama ili kao dodatak različitim platama. Donosimo recept za bademe u šećeru.

Sastojci za bademe u šećeru:

120 ml bijelog šećera

60 ml vode

1 žlica mljevenog cimeta

240 g cijelih badema

Kako se pripremaju bademi u šećeru?

Lim za pečenje obložite papirom za pečenje. Pomiješajte šećer, vodu i cimet u loncu na srednjoj vatri i zagrijte do vrenja. Dodajte bademe. Kuhajte i miješajte smjesu dok tekućina ne ispari i ne ostavi sirupast premaz na bademima. Ulijte bademe na pripremljeni lim za pečenje. Pomoću dvije vilice razdvojite grudice i rasporedite u ravnomjeran sloj. Ostavite da se ohlade oko 15 minuta. Bademi u šećeru su gotovi. Čuvajte bademe u šećeru u hermetički zatvorenoj posudi do tjedan dana, provjerite jesu li suhi prije nego što ih spremite. Mogli bi postati pomalo ljepljivi nakon nekoliko dana, pa što ih prije konzumirate, to bolje.