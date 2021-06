Od 4. do 14. lipnja održava se promotivna akcija "Na modrom nebu iznad Zagreba" koju organiziraju Old Pilot's gin i zagrebački barovi Egoist. Možete osvojiti panoramski let iznad Zagreba za dvoje koji će Egoistovi gosti moći osvojiti uz pomoć gin putovnica.

Egoistovi gosti koji žele sudjelovati u akciji u njihovim će barovima moći uzeti putovnice i sakupljati žigove za svaki Old Pilot’s gin koji naruče. Oni koji sakupe tri žiga za tri Old Pilot’s gina na sve tri Egoistove lokacije, sudjelovat će u izvlačenju za let avionom.

Ostale šanse uključuju obilazak atraktivne destilerije Old Pilot’sa i poseban Old Pilot’s gift box. Old Pilot’s je najbolji hrvatski gin, koji proizvode dvojica iskusnih pilota Hrvoje Bušić i Tomislav Anadolac.

Old Pilot’s gin osvojio je niz zlatnih medalja na najutjecajnijim svjetskim ocjenjivanja destilata, a u Egoistu će ga tijekom promocije servirati s granny smith jabukom i paprom, s crvenim grejpom i timijanom, dok će puristima rado natočiti čisti Old Pilot’s.