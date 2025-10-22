Fotografi zabilježili jedan od najrjeđih fenomena na svijetu: 'Nezaboravno iskustvo'

Na noćnom nebu iznad Novog Zelanda nedavno je zabilježen prizor koji oduzima dah – rijetka nebeska pojava poznata kao "crveni duhovi" ili crvene munje.

Fotografi Tom Rae s Novog Zelanda te Dan Zafra i José Cantabrana iz Španjolske krenuli su 11. listopada prema stijenama Omarama na Južnom otoku s ciljem da snime Mliječnu stazu. Ipak, ono što su doživjeli daleko je nadmašilo njihova očekivanja.

"Smatrali smo da ćemo imati sreće ako uopće bude vedro te večeri, ali noć se pretvorila u nezaboravno iskustvo", ispričao je Rae za Guardian.

Zabilježen fenomen

Cantabrana je prvi primijetio da bi iznad horizonta, gdje se spremao olujni oblak, mogla uslijediti pojava crvenih munja. Nedugo zatim, pregledavajući snimke Mliječne staze, shvatio je da ih je već nesvjesno zabilježio.

"Pregledavao je snimke panorame Mliječne staze i otkrio da je uhvatio crvene munje. Dan i ja nismo mogli vjerovati – počeli smo vrištati, bili smo uzbuđeni i skakali smo po mraku", prisjetio se Rae.

Crvene munje nisu poput običnih koje udaraju prema tlu. Ova svjetlosna pojava događa se visoko u atmosferi, iznad olujnih oblaka, a munje se izbijaju prema gore, prema gornjim slojevima atmosfere. Oblikuju se poput stupova, mrkvi pa čak i meduza. Prvi put su ih slučajno fotografirali znanstvenici sa Sveučilišta Minnesota 1989. godine.

Ove pojave traju tek milisekundu i rijetko ih se može vidjeti golim okom, no Rae je imao sreće. "Gledao sam točno u tom smjeru kad se pojavilo – savršena slučajnost. Pogledao sam pravo mjesto na nebu i ugledao kratak, crveni bljesak", rekao je.

Za Raea, višestruko nagrađivanog fotografa noćnih pejzaža, bilo je to ostvarenje sna: "Izgleda kao nešto nestvarno. Taj duboki crveni sjaj traje samo djelić sekunde i upravo je to ono što ga čini tako posebnim."

Fotografiranje ovakvih pojava zahtijeva ne samo tehničko znanje već i razumijevanje znanosti te određenu kreativnost. "To je vrlo zahtjevna, ali izuzetno nagrađujuća vrsta fotografije", objasnio je Rae.

Zafra je ovu noć opisao kao jednu od najposebnijih u životu. "Iznad horizonta sjajila je Mliječna staza, dok su se iznad oluje, udaljene stotinama kilometara, iz atmosfere iznenada pojavljivali crveni bljeskovi koji su se poput svjetlosnih stupova širili nebom i brzo nestajali", izjavio je i dodao da ne postoje druge fotografije koje u jednom kadru prikazuju i crvene munje i Mliječnu stazu na južnoj hemisferi.

"To je bio jedan od onih trenutaka kada znaš da svjedočiš nečemu što vjerojatno više nikad nećeš vidjeti", zaključio je.

