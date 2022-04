5. Nepovjerenje u medije: Kada je Donald Trump započeo svoju kampanju za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, nije se sramio nazivati ​​razne vijesti i medijske organizacije lažnim vijestima. Povjerenje u medije naglo je palo tijekom njegova predsjedanja. Čak i nakon što je napustio dužnost, njegove tvrdnje o lažnim vijestima ostaju prije svega u vezi s većinom ljevičarskih vijesti poput CNN-a, New York Timesa i većine drugih. Hitler nikada nije koristio izraz "lažne vijesti", ali je svakako prihvatio onu koja je bila slična . Lügenpresse je njemački izraz za "lažan tisak", a savršeno je analogno "lažnim vijestima". Pojam seže stoljećima unatrag i marksisti su ga koristili za označavanje medija kada su pisali članke o komunizmu i socijalizmu. Hitler je često prozivao medije da lažu i manipuliraju istinom koristeći isti izraz. Rašireno nepovjerenje u medije prevladavalo je u prednacističkoj Njemačkoj, a prevladava i sada. Kada ljudi izgube vjeru u integritet medija, postaju podložni manipulaciji i utjecaju iz drugih sfera. To je dobro funkcioniralo 1920-ih i '30-ih za Hitlera i njegovu nacionalsocijalističku stranku, a dobro funkcionira i sada za one koji kontroliraju nova sredstva za širenje vijesti: društvene mreže i tehnološke divove.