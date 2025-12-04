Zaboravite na skupe kemikalije, ovo sredstvo otapa masnoću: Očistit će odvod za tren oka

Lako je zanemariti čišćenje odvoda tijekom redovitog pospremanja, no upravo to mjesto može postati najprljaviji dio doma. Količina hrane, sapuna i raznih masnoća koje svakodnevno prolaze kroz sudoper s vremenom stvara ljepljivi sloj unutar cijevi. Osim što neugodno miriše, takav talog privlači bakterije, plijesan pa čak i insekte u kuhinju ili kupaonicu.

Nakupljena masnoća brzo dovodi do sporijeg otjecanja vode, a s vremenom i do potpunog začepljenja cijevi koje zahtijeva intervenciju vodoinstalatera, piše Express.

Foto: Shutterstock

Zašto soda i ocat ponekad nisu dovoljni?

Iako se na društvenim mrežama često savjetuje korištenje bijelog octa i sode bikarbone, stručnjaci upozoravaju da ta kombinacija sama po sebi često nije dovoljna za otapanje tvrdokornih masnih naslaga.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mnogi se oslanjaju na popularnu "uradi sam" metodu miješanja sode bikarbone i octa. Kada se ti sastojci spoje, dolazi do burne reakcije i pjenjenja, što može pomoći u otpuštanju dijela prljavštine. Međutim, stručnjaci iz organizacije Get Home Things ističu da su te tvari prilično blage i ne mogu se učinkovito boriti protiv masnoće koja je glavni uzrok većine začepljenja i razvoja bakterija u cijevima.

Umjesto kupnje skupih i agresivnih kemijskih sredstava za odčepljivanje, rješenje se krije u proizvodu kojeg većina kućanstava već posjeduje – deterdžentu za pranje posuđa.

Foto: Shutterstock

Deterdžent za pranje posuđa razgrađuje masnoću

Deterdžent za pranje posuđa dizajniran je upravo kako bi uklonio ulja i masnoće. Njegova kemijska svojstva omogućuju otapanje ljepljivog sloja unutar cijevi, čime se odvod temeljito čisti.

Stručnjaci savjetuju: "Ako imate začepljen odvod u sudoperu, nemojte odmah posezati za kemijskim sredstvima. Pokušajte prvo s deterdžentom za suđe. On će omekšati masne naslage i omogućiti da voda ponovno nesmetano teče."

Ovo je jednostavan, ali iznimno učinkovit način za dubinsko čišćenje sudopera koji pomaže u sprječavanju budućih blokada ili rješavanju manjih začepljenja bez nepotrebnih troškova.

Čišćenje odvoda korištenjem kućnih potrepština

Za ovaj postupak nije vam potrebna posebna oprema, već samo nekoliko sastojaka koje vjerojatno već imate u kuhinjskom ormariću.

Sastojci:

Soda bikarbona

Alkoholni ocat

Deterdžent za pranje posuđa

Vruća voda

Postupak:

Za početak, uspite oko 100 grama sode bikarbone izravno u odvod. Prah će obložiti unutrašnjost cijevi i pomoći da kasnija reakcija dopre dublje u odvodni sustav. Ulijte približno 120 ml alkoholnog octa. Doći će do pjenjenja koje pomaže u odvajanju prljavštine od stijenki cijevi. Pričekajte minutu ili dvije dok se reakcija ne smiri. Ulijte obilnu količinu (oko 250 ml) deterdženta za pranje posuđa u odvod. Ostavite da djeluje najmanje 15 minuta. Ovo vrijeme je ključno kako bi sapunica uspjela otopiti i omekšati masne naslage. Dok čekate, zagrijte vodu u kuhalu do vrenja. Nakon što je vrijeme prošlo, polako ulijte kipuću vodu u sudoper. Vruća voda će isprati omekšalu masnoću i sve zaostale komadiće hrane, ostavljajući odvod čistim i prohodnim.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno za još čaroban Božić na imanju Salaj, vlasnik otkrio kako je cijela priča počela