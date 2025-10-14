Sušenje rublja u zatvorenom prostoru: Tri jeftina i jednostavna načina za uštedu novca

Kada se približi zima, mnogi ljudi često pokušavaju pronaći brze i jeftine načine sušenja mokrog rublja u zatvorenom prostoru bez nakupljanja ogromnih računa za struju i vodu.

Voditeljica marketinga proizvoda u Hisenseu UK Michelle Feng za The Sun Fabulous otkrila je trikove i dala je korisne savjete o sušenu rublja za vrijeme hladnih dana za uštedu novca i mirisnu odjeću.

Michelle je objasnila da troškovi rada sušilice rublja ovise o njenoj vrsti. "Ona s toplinskom pumpom obično je najjeftinija za korištenje, dok je sušilica s kondenzacijom i ventilacijom skuplja. Trošak rada sušilice rublja također može uvelike ovisiti o energetskoj učinkovitosti određenog modela, zajedno s lokalnim troškovima električne energije", rekla je.

1. Trik s ručnikom

Michelle je rekla da postoji jednostavan način da smanjite vrijeme rada sušilice rublja i time je učinite isplativijom. A dobra vijest je da je to potpuno besplatno, jer sve što vam treba već imate kod kuće.

"Ako stavite čisti ručnik u sušilicu rublja, to će pomoći apsorbirati višak vlage iz mokre odjeće i poboljšati protok zraka u bubnju. To će, također, pomoći u smanjenju potrebnog vremena rada", objasnila je stručnjakinja.

2. Malo poznati program perilice rublja

Michelle je rekla da malo poznati program perilice rublja može pomoći u smanjenju brzine sušenja mokre odjeće u zatvorenom prostoru tijekom zime.

"Korištenje ciklusa centrifuge u perilici rublja prije sušenja može pomoći u uklanjanju viška vlage, a to može pomoći u smanjenju vremena rada potrebnog za sušilicu", savjetovala je.

3. Kuglice za sušilicu rublja

Michelle je preporučila kuglice za sušilicu, koje se mogu kupiti za samo euro po komadu u nekim internetskim trgovinama.

"Kuglice za sušilicu mogu pomoći u odvajanju odjeće, što rezultira poboljšanjem protoka zraka i pomaže ubrzati proces sušenja unutar bubnja. Također mogu pomoći u smanjenju nabora i prirodno omekšati tkanine u sušilici za bolji konačni rezultat", objasnila je Michelle.

Kada je najbolje koristiti sušilicu rublja?

Preporučljivo je da svi koji imaju dvotarifno brojilo za struju sušilicu rublja uključe u razdoblju niske tarife (NT). Kada je zimsko računanje vremena visoka tarifa (VT) je od sedam sati ujutro do 21 sat, a NT je od 21 sat do sedam sati. Kada je ljetno računanje vremena VT je od osam sati ujutro do 22 sata, a NT je od 22 do osam sati.

"To će smanjiti troškove električne energije potrebne za rad uređaja po ciklusu", objasnila je Michelle te je naglasila da je važno osigurati da sušilica nije preopterećena ili premalo opterećena.

"Punjenje do otprilike tri četvrtine osigurat će slobodno kretanje odjeće, a istovremeno će se optimizirati prostor i energija korišteni za rad uređaja. Postoje i manji zadaci održavanja poput pražnjenja filtera za dlačice, čišćenja izmjenjivača topline i osiguravanja dovoljno prostora oko sušilice za ventilaciju", rekla je Michelle.

"Za dugoročnu uštedu, ulaganje u novu sušilicu rublja s visokom energetskom učinkovitošću bit će znatno isplativije", istaknula je.

Na koju temperaturu staviti sušilicu rublja?

Michelle je napomenula da odabir odgovarajuće postavke za materijale u sušilici pomaže u smanjenju rasipanja energije i novca. Neke sušilice nude postavke hladne, niske, srednje i visoke temperature za zaštitu tkanina i uštedu energije.

"Ne postoji univerzalna temperatura za sušenje u sušilici, jer to ovisi o materijalima u bubnju. Najbolje je provjeriti etiketu za njegu odjeće za specifične upute kako biste bili sigurni da se odjeća neće oštetiti tijekom sušenja", objasnila je Michelle.

