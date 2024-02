Koža se smatra najizdržljivijim materijalom za presvlake za namještaj. Zapravo, koža punog zrna može ostati u dobrom stanju više od sto godina, piše House Digest.

To je jedan od razloga zašto je kožni namještaj skuplji od onog koji je napravljen od tekstila ili poliestera. Međutim, kako bi zadržao svoj lijep izgled, kožni namještaj zahtijeva odgovarajuću njegu, koja počinje s čišćenjem koje je obavljeno na pravi način.

Ipak, nažalost, postoji bezbroj načina na koje zapravo možete neispravno čistiti kožni namještaj. I u mnogim slučajevima, ljudi čine te pogreške nesvjesno. Ako se one ne isprave, to može rezultirati nepopravljivim oštećenjima.

Bilo da se radi o garnituri za sjedenje, naslonjaču ili blagovaonskoj stolici, kožni namještaj je investicija vrijedna zaštite i njege. Evo koje pogreške ljudi obično rade kad ga čiste!

1. Nepridržavanje ili čitanje uputa proizvođača

Najveća pogreška koju vlasnici čine nije u čišćenju, već u nedostatku truda kod razumijevanja svog namještaja. To se često događa jer većina ljudi pretpostavlja da se kožni namještaj ne razlikuje toliko od ostalih vrsta namještaja i da nije potrebno ništa posebno čistiti.

Zanemarivanje uputa proizvođača je na vrhu popisa jer bi vas izbjegavanje ove pogreške moglo poštedjeti bezbroj drugih mogućih pogrešaka. Kao i kod mnogih drugih proizvoda, prilikom kupnje namještaja morate dobiti upute za upotrebu ili priručnik.

On može biti u obliku knjižice ili pamfleta, ili je ponekad utisnut na ambalažu ili ušiven u sam namještaj na diskretnom mjestu.

Obavezno pročitajte njegov sadržaj i čuvajte ga na sigurnom mjestu kako biste ga mogli ponovo pročitati, u slučaju da vam zatreba. Također, možete provjeriti web stranicu brenda ili proizvođača namještaja, jer neke tvrtke objavljuju svoje priručnike na internetu.

2. Ne istražujete dovoljno

U nekim slučajevima priručnik za korištenje možda neće biti dostupan, primjerice kada kupite rabljeni namještaj. Također je moguće da neki priručnici nemaju dovoljno informacija o tome kako očistiti namještaj.

To može navesti vlasnike da pribjegnu neprovjerenim trikovima koji bi mogli biti neučinkoviti ili čak uzrokovati štetu. Nažalost, ljudi se često odlučuju istražiti tek nakon što se pojavi problem, pokušavajući pronaći načine da ga poprave. Upamtite da je prevencija uvijek bolja od traženja lijeka!

Bilo da se radi o garnituri za sjedenje, naslonjaču ili blagovaonskoj stolici, kožni namještaj je investicija vrijedna zaštite i njege.

Čišćenje je više od samog fizičkog rada. Mnogo puta to uključuje i stjecanje novih znanja. Sa ili bez priručnika proizvođača, važno je naučiti kako se pravilno brinuti za svoj namještaj.

Postoje lako dostupne reference na internetu, samo se pobrinite da odaberete provjerene izvore koji su stručni za tu temu. Također, možete posjetiti svoju lokalnu trgovinu namještajem ili servis za navlake i zatražiti savjete za čišćenje.

3. Korištenje pogrešnih proizvoda za čišćenje

Jedna od posljedica neinformiranosti je mišljenje da će konvencionalne metode i alati za čišćenje djelovati na sličan način na kožnom namještaju. Za razliku od drugih materijala za presvlake, koža je organska, što je čini osjetljivom. Korištenje uobičajenih kućanskih predmeta kao što su alkohol, soda bikarbona, bijeli ocat, limun i izbjeljivač može pogoršati mrlje i uzrokovati štetu.

Neki uradi sam savjeti na internetu čak tvrde da stvari poput sredstava za čišćenje prozora, odstranjivača laka za nokte i laka za kosu čine čuda na koži. Stvarnost je da su ove kemikalije prejake i isisat će vlagu, koja je jako važna. Također će eliminirati zaštitni premaz i boju te će napraviti ružnu promjenu boje i kožu učiniti ranjivijom.

Dakle, što biste trebali koristiti? Osim blagog sapuna i vode, preporučena sredstva za čišćenje kožnog namještaja su sredstva za čišćenje kože ili sapun za kožu. Sredstva za čišćenje kože obično su u tekućem obliku, dok sapuni za kožu dolaze u pločicama.

Kako bi zadržao svoj lijep izgled, kožni namještaj zahtijeva odgovarajuću njegu, koja počinje s čišćenjem.

Ovi posebni proizvodi mogu ukloniti prljavštinu i mrlje bez oštećenja predmeta. Prije uporabe prvo pročitajte upute. Ulje eukaliptusa također je učinkovit sastojak za čišćenje kožnog namještaja. Za dodatni sjaj i zaštitu možete nanijeti i hidratantnu kremu za kožu nakon temeljitog čišćenja.

4. Niste prvo testirali proizvod

Istraživanje je dobar početak, ali isplati se biti dodatno oprezan. Zbog kupnje novog proizvoda za čišćenje ili otkrivanja nove metode možete biti previše uzbuđeni, pa to ne testirate, već se odmah primite čišćenja.

Imajte na umu da uvijek postoje brojni čimbenici koje treba uzeti u obzir. Na primjer, vrsta kože, njena starost, pa čak i sobna temperatura ponekad mogu utjecati na učinkovitost proizvoda. Rezultati nikada nisu zajamčeni.

Prije nanošenja novog proizvoda ili primjene nove metode čišćenja na kožni namještaj, pametno je prvo to sredstvo isprobati na maloj površini. U idealnom slučaju, trebali biste koristiti zaseban komad presvlake uzet s istog namještaja.

Ako to, pak, ne možete, odaberite najmanje vidljiv dio, primjerice stražnju stranu ili ispod naslona za ruke i isprobajte otopinu prije nego što je nanesete na ostatak namještaja. Najbolje bi bilo da taj dio, koji ste očistili, promatrate sat vremena ili cijeli dan dok ne budete sigurni da je proizvod siguran za upotrebu.

5. Odgađanje čišćenja kad se nešto prolilo

U usporedbi s tkaninama, koža bolje zadržava vlagu na svojoj površini, umjesto da je upije. Ovo je svojstvo koje se zove adsorbencija. To je čini manje sklonim mrljama. Međutim, ta je sposobnost samo privremena. Koža je zapravo porozna i svaka će se tekućina sigurno upiti u kožu ako se odmah ne ukloni.

Prije nanošenja novog proizvoda ili primjene nove metode čišćenja na kožni namještaj, pametno je prvo to sredstvo isprobati na maloj površini.

Ipak, neki ljudi to ne radi odmah, već odlažu s čišćenjem mrlja. Ako to učinite, mogu vam ostati mrlje na vašem namještaju koje će vas zauvijek proganjati i podsjećati na vaše odugovlačenje.

Možete izbjegavati konzumiranje hrane i pića kad ste na kauču, ali ponekad je to neizbježno. Najbolja mjera opreza je imati čistu suhu krpu u pripravnosti tijekom aktivnosti u kojima može doći do prolijevanja.

A ako nešto ipak procuri na kauč, brzo zgrabite krpu i obrišite to mjesto. Što dulje odgađate, to je veća šansa da će se napraviti trajna mrlja. Također je važno ne brisati ili ribati područje, jer to može uzrokovati širenje mrlje ili ogrebotine na koži. Trik je u tome da budete brzi, ali u isto vrijeme nježni te da tapkate krpom po namještaju.

6. Preagresivno ribanje

Jedna pogreška za koju su ljudi često krivi je prenasilno ribanje kože. Možda mislite da uklanjanje ljepljivih mrlja zahtijeva dodatnu snagu mišića, baš kao kad čistite umivaonik ili WC školjku. No, to nije slučaj s kožnim namještajem.

Agresivno trljanje ili četkanje može izblijediti njegovu boju i otrgnuti komadiće vanjskog sloja. Vaše bi vas oči mogle zavarati da brišete mrlje, ali istina je da gulite samu kožu. Četke koje su pretvrde ili krpe koje su pregrube također mogu narušiti prirodnu ljepotu materijala.

Čišćenje prljavštine ili stvrdnutih mrlja s vašeg kožnog predmeta možda će trebati umjereno ribanje, ali kad god je to moguće, ne činite ništa više od nježnog brisanja područja.

Koristite samo četke s mekim vlaknima ili krpe s mekim vlaknima. Također, morate biti oprezni kada brišete ostatke koji mogu izgrebati presvlaku. Korištenje usisavača moglo bi biti sigurniji izbor za njihovo uklanjanje.

7. Čišćenje samo vodom

U vrlo malim količinama, voda može biti korisna u čišćenju vašeg kožnog namještaja, ali ako je koristite malo previše, može ga uništiti. Zalijevanje mrlja vodom ne samo da će oštetiti presvlaku, već će i mrlju potisnuti dublje u materijal.

Ako želite ukloniti prašinu i prljavštinu s površine, korištenje vlažne krpe neće uzrokovati nikakvu štetu. No, najbolje je izbjegavati korištenje vode za kožni namještaj.

Možda je lako dostupna i ne košta gotovo ništa, ali voda nije baš najbolji prijatelj kože. Tekuća sredstva za čišćenje kože su preporučena alternativa.