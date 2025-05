'Život na vagi' im je promijenio sudbinu: One su danas ponosne mame

Majčin dan idealna je prilika da se prisjetimo žena koje su nakon velikih osobnih preokreta ostvarile svoju najljepšu životnu ulogu – onu majčinsku. Kandidatkinje popularnog showa "Život na vagi" u borbi s kilogramima imale su puno dublje razloge od estetskog; za neke je to bilo zdravlje, za druge samopouzdanje, a za neke želja za majčinstvom...

Anja Veber

Anja Veber 2023. godine rodila je sina Liama, a sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dobro došao nam", napisala je Anja. Samo godinu dana kasnije, rodila je drugo dijete, sina Leona.

"Sudjelovanje u emisiji 'Život na vagi' puno mi je pomoglo jer sam izgubila kilograme koji su sprječavali trudnoću", priznala je Anja kad je ostala trudna s prvim djetetom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Uoči porođaja, otkrila je i kako razmišlja o roditeljstvu:

"Iskreno, nemam strah. Rekla sam - kako bude, bit će. Potrudit ću se da bude što bolje, i djetetu i meni. Dalje ćemo vidjeti. Ne znam još kakav je to osjećaj pa ne znam što puno reći. Svi jedva čekaju, pogotovo naši roditelji koji će postati baka i djed", rekla je tada za RTL.hr.

Ana Žderić Kračun i Dominik Kračun

Ljubav koja je započela u showu dobila je najljepši nastavak – Ana Žderić Kračun i Dominik Kračun, finalist pete sezone "Života na vagi", prije dvije godine postali su roditelji djevojčice Nike. Ana je za RTL.hr otvoreno progovorila o nepredvidivom porođaju.

"Taj dan sam bila kod ginekologinje na pregledu, sve je bilo u redu i samo odjednom je pukao vodenjak. Za raniji porođaj nije bilo nikakve naznake, ali njoj se očito žurilo", ispričala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Ana Žderić Kračun i Dominik Kračun

"Trudovi su krenuli u petak, morala sam hitno za Osijek. 'Patnja' je krenula oko ponoći pa sve do deset ujutro. Bila sam na dripu, no na kraju su se liječnici odlučili za carski rez. Više nisam mogla izdržati, bilo je to katastrofa… Rođena je s dva kilograma i 700 grama, a dugačka je 47 centimetara", rekla je Ana.

Irena Štetić Andrin

Početkom 2020. godine, Irena Štetić Andrin postala je majka sina Viga. Njezina životna transformacija počela je upravo u "Životu na vagi", gdje je izgubila čak 50 kilograma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Dolazak njezina sina upotpunio je obiteljsku sreću koju nije skrivala. Irena je otvoreno govorila o tome kako joj je sudjelovanje u showu pomoglo ostvariti ovu veliku životnu želju, a zdravije tijelo i nova životna energija otvorili su vrata majčinstvu koje je priželjkivala.

Nina Bandić

I Nina Bandić iz "Života na vagi" nedavno je postala majka dječaka. Lijepa vijest pojavila se na društvenim mrežama.

"Dječak je. Dobro došao na svijet, divni mali dječače", stajalo je u objavi koju je Nina podijelila.

Foto: RTL.hr

U trudnoći je prolazila kroz iznimno težak period, o čemu je sama govorila krajem siječnja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nema ljepšeg osjećaja od spoznaje da u tebi raste maleno biće… Na samom početku trudnoće krenule su naše zajedničke velike borbe. Doznali smo da se, osim malog bebača, u mome tijelu se također razvija zloćudni tumor već podosta velik i opasan za mene i bebicu… Kombinacija trudnoće i kemoterapije, ne zvuči optimistično ni obećavajuće… ali tu smo borbu dobili", ispričala je Nina.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikolini iz "Života na vagi" jedan potez kume promijenio je život: "Sama to nikad ne bih napravila"