Dosta ljudi ne zna kada rublje oprati na programu za "osjetljivo rublje", "ručnom pranju", je li program za pranje trapera bolji od onog "normalnog" itd. S toliko mnogo opcija, može biti teško znati što odabrati i kada, piše buzzfeed.

Patrick Richardson, koji je poznat pod imenom The Laundry Evangelist, otkrio je da zapravo postoji samo jedan program koji trebate koristiti na svojoj perilici rublja.

"Koristim samo 'ekspresni' program. Dovoljno je dugačak da vam odjeća bude čista, ali je dovoljno kratak da ne uzrokuje nikakvu štetu", nedavno je rekao Raju Punjabiju i Noahu Michelsonu u podcastu "Am I Doing It Wrong?"

Voditelji su nakon toga inzistirali da im kaže u kojoj prigodi bi se mogao odlučiti za drugačiji program, no Richardson je naglasio: "Kao što sam rekao - uvijek ekspresni!".

Dulji programi su štetni za odjeću

Studije u laboratoriju, koje je Richardson proveo dok je pisao svoju knjigu "Laundry Love", pokazali su da će prljavi veš, čak i pelene, biti potpuno čisti i dezinficirani korištenjem "ekspresnog" programa, koji također dolazi pod nazivima "brzo pranje" ili "pranje od 30 minuta" na nekim perilicama rublja.

Odabir duljeg programa uzrokuje više habanja odjeće, ručnika i posteljine, što znači da ćete ih ranije morati zamijeniti novima, a da ne spominjemo svu vodu i energiju koju bespotrebno trošite.

Zašto onda ima toliko programa na našim strojevima? Richardson je rekao da, budući da većina nas desetljećima pere rublje na isti način, još uvijek mislimo da je to pravi i jedini način da se to učini.

"Svi ti programi postoje jer su već postojali. Prije nismo imali tehnologiju koju sada imamo, a bili su nam potrebni ti programi, pa su ostali", kazao je Richardson te je objasnio koju prednost ima "ekspresni" program.

"Traje 30 minuta ili manje, tako da možete brzo oprati nekoliko punjenja rublja", istaknuo je.