Jednostavno se riješite propuha: Trik koji čuva toplinu, a nije ni skup ni kompliciran

S dolaskom hladnijeg vremena, mnogi se domovi suočavaju s problemom propuha, koji može znatno utjecati na udobnost stanovanja i troškove grijanja. Propuh je strujanje hladnog zraka koji ulazi u unutrašnjost kroz neadekvatno zabrtvljene otvore, poput onih ispod vrata, oko prozora ili kroz otvore za poštu.

Sprječavanje propuha ključno je za održavanje topline doma jer nekontrolirano strujanje zraka uzrokuje značajne gubitke toplinske energije. To posljedično dovodi do viših računa za grijanje i manje učinkovitog zagrijavanja prostora, navodi Express.

Načini zaštite doma od propuha

Ako veće renovacije nisu opcija, stručnjaci predlažu jednostavno i besplatno rješenje. "Možete napraviti dva štitnika od propuha za dno unutarnjih vrata od starog para čvrstih hlača ili traperica", savjetuju.

Stari par hlača koje više nisu u uporabi može se lako prenamijeniti u učinkovitu zaštitu. Postavljanjem na dno vrata ili prozora sprječava se ulazak hladnog zraka, a cijeli postupak izrade traje svega desetak minuta.

Prvo je potrebno odrezati nogavice hlača. Jedan kraj svake nogavice treba zatvoriti, što se može učiniti šivanjem. Kao alternativa, kraj se može zarezati škarama na trake i zatim čvrsto svezati. Nogavica se potom ispunjava dostupnim materijalom – mogu poslužiti ostaci tkanine, stara odjeća, deke ili čak plastične vrećice.

Kada je nogavica ispunjena, zatvara se i drugi kraj na isti način, šivanjem ili vezanjem. Time se formira valjkasti jastuk koji služi kao štitnik. Postupak se ponavlja s drugom nogavicom kako bi se dobila dva proizvoda.

Dodatna rješenja za zaštitu od propuha

Kartonske kutije, često preostale od internetskih narudžbi, mogu poslužiti za izradu poklopca za poštanski sandučić, koji je čest izvor propuha.

"Još jedan potpuno besplatan način za smanjenje propuha jest izrada kartonskog poklopca za unutarnju stranu sandučića za poštu", objašnjavaju stručnjaci za uštedu energije.

Potrebno je izmjeriti otvor sandučića i izrezati pravokutnik od kartona koji je nešto veći od samog otvora. Gornji rub kartona pričvrsti se ljepljivom trakom za vrata, neposredno iznad otvora. Na taj način, karton će visjeti preko otvora, čuvajući toplinu doma, a istovremeno neće ometati neometano ubacivanje pošte.

