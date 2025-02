Ovaj proizvod smanjit će zamagljivanje naočala: 'Vrijedi i za ogledala'

Ako nosite naočale, vjerojatno ste dobro upoznati s problemom zamagljivanja koje nastaje zbog naglih promjena temperature. To može biti posebno frustrirajuće ako ste tek počeli nositi naočale.

Ann Russell je na društvenoj mreži otkrila kako korištenje uobičajenog kućnog proizvoda kod čišćenja naočala može pomoći u sprječavanju zamagljivanja.

Trik koji će spriječiti zamagljivanja naočala

Jedna pratiteljica je na TikToku napisala da je nedavno počela redovito nositi naočale te je pitala stručnjakinju za čišćenje postoji li način da spriječi zamagljivanje kada, primjerice, kuha ili ulazi izvana u toplu prostoriju.

"Da, ali morate napraviti ono što preporučujem, a ne što radim jer ja to ne radim", odgovorila je Ann i objasnila da korištenje uobičajenog kućnog proizvoda za poliranje naočala može spriječiti njihovo zamagljivanje.

"Ovo vrijedi i za ogledala - stavite malu količinu deterdženta za pranje posuđa s unutarnje i vanjske strane stakala, zatim ga lagano namažete stakla i obrišete čistom krpom od mikrovlakana ili papirnatom maramicom. To pomaže da se zamagljivanje smanji'',rekla je i dodala: "djeluje i sa sapunom. Možete nacrtati X sapunom s unutarnje i vanjske strane, zatim ga ispolirati i to sprječava zamagljivanje. Ne znam zašto, ali stvarno djeluje. Isto vrijedi i za ogledala. Ne bih savjetovala da to radite na naočalama dok vozite – za svaki slučaj, a i sama često zaboravim na ovo."

Unatoč Anninom korisnom savjetu, neki su u komentarima podijelili dodatne savjete kako bi spriječili oštećenje naočala.

"Nemojte ovo raditi ako imate antirefleksni sloj na lećama – mogli biste ga uništiti", upozorila je jedna žena u komentarima s čime se složila i druga. "Baš sam htjela reći isto! Od koronavirusa i nošenja maski, sada postoje sprejevi protiv zamagljivanja koje možete kupiti."

Još je jedna žena u komentarima podijelila dodatni savjet. "Ne preporučujem korištenje maramica za čišćenje stakla, mogu ih izgrebati. Ako nemate krpicu za naočale, bolje ih je obrisati majicom ili nečim sličnim''.

