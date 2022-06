Na hrvatskom Redditu korisnik je postavio pitanje "Je l' itko ovdje ima kakav survival kit ili uopće razmišlja o tome', nakon što je pročitao da Njemačka i Austrija dijele letke "cijelom stanovništvu sa naputcima u slučaju katastrofe".

Osim niza više ili manje sarkastičnih komentara, poput "Da, nabavio sam si člansku iskaznicu HDZ-a", ili "treba ti survival kit da preživiš s plaćom u Hrvatskoj", hreditovci su se uglavnom podijelili u dva tabora.

Iako su njemačke i austrijske vlasti upute objavile prvenstveno u slučaju katastrofe, mnogi su uvjereni kako se odnose na nuklearni rat pa tako ističu da nikakve zalihe nemaju smisla jer je puno bolje odmah "otići", nego se boriti za preživljavanje.

"Igrajući Fallout igre zadnjih 20-ak godina, shvatio sam da je najbolje otići na najbrži način, odnosno "take the easy way out". Čista pomisao da držim drage ljude u rukama dok hvataju zadnji dah zbog radijacije mi stvara čir na želucu."

Uvijek imamo nešto u smočnici

Drugi pak ističu kako su zalihe uvijek tu, samo je pitanje kolike su. "Špajza je puna uvijek bila za mjesec dana; nije to sad nešto ekstra, ali u kriznim situacijama će potrajat i dva. Ništa sad ekstra, ono kaj smo uvijek imali ovak' reda radi, da se nađe", piše hreditovac, a drugi dodaje da su mnogi koji prije nisu imali zalihe u zadnjih dvije napravili paket za slučaj nužde. "Dosta ljudi iz Zagreba i okolice koji su osjetili potres".

Ima i onih koji su pripreme shvatili ozbiljno. "Djelomično sam osigurao obitelj za razdoblje od skoro dva tjedna. Imam gotovo dovoljno pitke vode, imam dosta dobro sklonište. Hrane baš i nemam za gozbu svaki dan, ali to nije toliko strašno. Nemam oružja, a to bi bio problem. Imati zalihu pitke vode je apsolutna nužnost i ne odnosi se samo na radiološku opasnost. U slučaju općeg nuklearnog rata, svakako bih pokušao preživjeti, ali samo zato da imam izbor umrijeti mirno i onda kada to sam želim", zaključuje hrvatski prepper.

Plan za bijeg i haranje trgovina

Neki se pak uzdaju u zadnje trzaje civilizacije. "Imam cijeli plan razrađen gdje i kako pobrati stvari ako dođe do katastrofe , trgovine putem u kojima pokupim sve za idućih pet godina tak' da ono , dosada rad čuda". zaključuje hreditovac.

I drugi će spas tražiti u osamljenim mjestima ili vlastitom vrtu. "Sol, šećer i kava jedine namirnice koje imam u "malim" količinama barem mislim. Kolike su potrebne količine u slučaju katastrofe? Mogu li računati na plodove iz vrta?", pita se korisnik, a drugi ima još jednostavniji plan "Idem na neki mali otok i živjet ću od školjki i riba dok se na kontinentu ne pokolju."