Znanstvenici priznali veliku grešku: Studija o kuhinjskim pomagalima izazvala paniku

Nakon što su znanstvenici upozorili na potencijalno štetne tvari u crnim kuhinjskim pomagalima, naknadna provjera otkrila je pogrešku u proračunu koja je dovela do nepotrebne panike. Istraživanje koje je u listopadu objavila organizacija Toxic-Free Future i Amsterdam Institute for Life and Environment na Sveučilištu Vrije priznalo je matematičku pogrešku koja je rezultirala netočnim procjenama razine opasnih kemikalija u plastici, prenosi New York Post.

Studija je testirala 203 kućanska proizvoda izrađena od crne plastike i utvrdila da njih 85 posto sadrži visoke razine kancerogenih usporivača gorenja, pri čemu su najviše razine pronađene u crnim lopaticama i pladnjevima za sushi. Većina tih usporivača sadržavala je kemikaliju Decabromodifenil eter (BDE-209), čiji je uvoz u Australiju strogo reguliran. Osim toga rezultati studije odjeknuli su diljem svijeta, jer su crna kuhinjska pomagala sve popularnija.

Megan Lieu, koautorica studije, upozorila je da su isti usporivači gorenja prisutni u elektronici poput televizora, mobilnih telefona i računala, a pritom je naglasila i problem kontaminacije prilikom reciklaže. "Ove kancerogene kemikalije ne bi se smjele koristiti, ali putem reciklaže ulaze u naš okoliš i domove na više načina," rekla je tada.

Istraživanje je brzo postalo viralno na društvenim mrežama te je izazvalo šok i raspravu među korisnicima o tome treba li se riješiti ovih kuhinjskih pomagala. Međutim, došlo je do velikog preokreta. Autori studije kasnije su objavili ispravak nakon što su uočili pogrešku u računanju doze BDE-209 za odraslu osobu tešku 60 kilograma.

Isprva su istraživači tvrdili da je dnevni unos ove tvari 34.700 nanograma, dok je referentna vrijednost postavljena na 7.000 nanograma po kilogramu tjelesne mase. No, zbog greške su procijenili referentnu dozu za 60 kg teškog odraslog pojedinca na 42.000 nanograma umjesto ispravnih 420.000 nanograma.

"Zbog toga smo revidirali svoju izjavu iz ''izračunati dnevni unos približava se referentnoj dozi SAD-a za BDE-209'' u ''izračunati dnevni unos ostaje za red veličine niži od referentne doze SAD-a za BDE-209''," objasnili su autori studije u ispravci te dodali: "Žao nam je zbog ove pogreške i ispravili smo je u našem radu. Ova računska pogreška ne utječe na ukupni zaključak studije".

Greška je naišla na kritike iz akademske zajednice. Dr. Ian Musgrave, molekularni farmakolog i stručnjak za toksikologiju sa Sveučilišta u Adelaideu, nazvao ju je "nevjerojatno neugodnom" te naglasio da su i recenzenti studije zakazali u svojoj provjeri.

Korisnici društvenih mreža ostali su podijeljeni nakon ispravke. Dok su neki bili zabrinuti zbog potencijalnih zdravstvenih rizika, drugi su komentirali kako su godinama koristili crna kuhinjska pomagala bez ikakvih problema. "Pa ionako ćemo svi jednom umrijeti. Danas sve uzrokuje rak," napisao je jedan korisnik, a drugi je dodao: "Možda bismo jednostavno trebali prestati jesti i piti bilo što."

