Vodoinstalater upozorava: 'Opasno je ako ovako čistite WC školjku'

Svi želimo da nam je WC školjka čista i mirisna, a popularne trikove za čišćenje redovito pronalazimo na društvenim mrežama.

Jedna žena je nedavno podijelila svoju metodu koju smatra učinkovitom, a koju koristi već 14 godina, no vodoinstalater je upozorio da takav način čišćenja može biti opasan, piše Mirror.

"Stavite sredstvo za pranje posuđa u vodokotlić, i svaki put kad povučete vodu, WC školjka će biti čista i uvijek će izgledati uredno", napisala je ta žena u objavi u Facebook grupi za čišćenje.

Najučinkovitija metoda za čistu i mirisnu WC školjku

Iako su mnogi smatrali da je to odlična ideja te su htjeli isprobati njezin trik, drugi su bili skeptični. Ako niste sigurni želite li to isprobati, evo objašnjenja vodoinstalatera zašto to u stvarnosti nije dobra ideja.

Peter Daly iz Master Plumbersa upozorio je kako korištenje proizvoda koji nisu namijenjeni za WC školjke može biti izrazito štetno.

"Najsigurnije je koristiti proizvode koji su posebno napravljeni za WC školjku. Osobe koje žive izvan urbanih područja i koriste septičke jame trebaju provjeriti je li proizvod kompatibilan sa septičkim sustavima", savjetuje i naglašava važnost razmatranja utjecaja na okoliš prilikom odabira sredstava za čišćenje. ''Ako tražite ekološki prihvatljiviji način za čišćenje WC školjke, možda biste trebali razmisliti o korištenju plavca'', kaže.

Druga žena je rekla kako joj je baš plavac koji je kupila u lokalnoj ljekarni, čudesno očistio prljavštinu iz WC školjke.

"Otkad sam se prije godinu i pol uselila u novu kuću, WC školjka me stalno iritirala. Pretpostavljam da je prijašnji vlasnici nisu često čistili. Isprobala sam sve, ribanje i izbjeljivač, mjesecima sam koristila razna sredstva, ali prljavština se i dalje vidjela", priznala je. Sve je na kraju riješila plavcem.

