Dobro se dobrim vraća: Maja je spašavala živote, a za sebe kaže: 'Učinila sam ono što bi svatko trebao'

Postoje ljudi koji ne traže priznanja. Ljudi koji ne govore o svojim dobrim djelima i ne očekuju ništa zauzvrat. Jednostavno reagiraju kada vide da je pomoć potrebna.

Upravo takve priče traži kreativni natječaj "Dobro se dobrim vraća powered by Admiral", koji podsjeća da dobrota nije rezervirana za velike pozornice i herojske naslove, već za obične ljude i svakodnevne odluke koje nekome mogu promijeniti život.

Jedna od osoba čija je priča posebno dirnula naš tim je Maja Boljkovac. Na kreativni natječaj "Dobro se dobrim vraća" prijavila ju je njezina nećakinja Ivana Jambrošić, koja Maju poznaje cijeli život.

Sposobnost za preuzimanje odgovornosti kao osobina koju vrijedi istaknuti

"Maju poznajem oduvijek. Iako se družimo kao prijateljice, ona je i moja teta pa se poznajemo od rođenja", kaže Ivana kaže da su razlog situacije u kojima je Maja pokazala ono što mnogi priželjkuju vjerovati da bi učinili, ali rijetki zaista naprave kada se nađu pred stvarnim izazovom.

Foto: RTL Native tim

"Prijavila sam je zato što se našla u više situacija kada je pomogla osobama koje su bile u potrebi i životno ugrožene. Dok se čekala hitna pomoć, upravo je ona, od svih ljudi, održala te ljude na životu", prisjeća se Ivana.

Dodaje kako je upravo Majina sposobnost da preuzme odgovornost ono što ju čini posebnom.

"Znamo da često ljudi, kada vide takvu situaciju, ne znaju kako bi reagirali. Netko se skameni, nekada jednostavno dođe do difuzije odgovornosti. Netko misli pomoći će netko drugi, zašto bih baš ja. Maja je osoba koja tu kolektivnu odgovornost preuzme na sebe. Više puta, ne samo jednom. To je osobina koju vrijedi istaknuti", objašnjava Ivana.

Za Maju, međutim, u tome nema ničeg izvanrednog.

Foto: RTL Native tim

"Svakom čovjeku treba pomoći. Svakome, u svakom trenutku, to je ljudski. U tom trenutku reagiram onako kako mislim da bi svatko trebao", kaže Maja.

Kada je saznala da ju je nećakinja prijavila na kreativni natječaj "Dobro se dobrim vraća", njezina prva reakcija bila je nevjerica.

"Kada je saznala da sam je prijavila, mislila je da se šalim. A onda je bila ljuta, ali smirila se u međuvremenu", kroz smijeh prepričava Ivana.

Prvo je bila ljuta, a potom je shvatila da je to gesta ljubavi i poštovanja

Danas na cijelu situaciju gledaju drukčije. Ono što je započelo kao iznenađenje pretvorilo se u iskren znak zahvalnosti.

"Ona je meni s tim pokazala koliko me voli i poštuje. I koliko god da sam bila ljuta na nju, sada mi je drago da je to napravila. Lijepo je kad netko nekoga za nešto pohvali", kaže Maja. Priznaje da nije očekivala takvu gestu, ali da joj mnogo znači.

„Nisam očekivala. ali osjećam se lijepo, ugodno. Lijepo je kad netko misli na tebe na takav način.“

Svoju spremnost na pomaganje drugima Maja povezuje s vrijednostima koje je usvojila još u djetinjstvu.

"Moja mama je meni bila uzor u takvim stvarima. Imala je težak život, uvijek se nesebično davala. I tako se i vi naučite ponašati i nadam se da će i moja djeca tako", prisjetila se.

Priče poput Majine podsjećaju nas da dobrota ne mora biti glasna da bi bila važna. Ponekad je dovoljno biti osoba koja će u ključnom trenutku napraviti korak naprijed umjesto koraka unatrag.

Ako i vi poznajete nekoga tko nesebično pomaže drugima, prijavite ga na kreativni natječaj "Dobro se dobrim vraća powered by Admiral". Možda upravo ta osoba dobije priliku biti nagrađena poklonom u vrijednosti do 1.000 eura kao simboličnim znakom zahvalnosti za sve dobro što je dosad učinila za druge.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Admiralom.