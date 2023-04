Fitnes influencerica postavila je svog ljubomornog bivšeg na mjesto savršenin odgovorom na njegov posesivni ispad. Ljudi su suosjećali s njezinom situacijom, nazivajući njezinog bivšeg "nesigurnom".

Genna (@genna0920) snimila je klip u tamnozelenom kratkom topiću s pripijenim crnim tajicama. "Možeš li se više pokrivati u teretani? Ne želim da te dečki gledaju.", stoji natpis na videu,

Tekst se odnosio na komentare koje je dobila od svog bivšeg u prošlosti. "Na temelju istinite priče", dodala je u opisu. Vrlo jasan komentar dala je i odabirom glazbene podloge klipu: "Grow a pair", odnosno u slobodnijem prijevodu "Nađi mu*a".

'To samo pokazuje da on gleda druge'

Video je oduševio gledatelje u komentarima. "Mislim neka bulje. Ne brinem se", napisao je jedan. "Bio bih ponosan." "Prava energija", odgovorila je Genna. "Svojoj ženi kažem da nosi što god želi", dodao je drugi. "Sretan sam što sam s njom bez obzira na sve." "Ovo je san", odgovorila je Genna.

"Svaki tip koji ovo kaže djevojci zapravo vam govori da zuri u žene dok je u teretani", komentirao je treći. "Oh, nisam ni pomislila na to", rekla je Genna. "Pokazuje se čovjekova nesigurnost", napisao je još jedan. "Možda bi trebao pokriti to sra*e." "Amen, gospodine", odgovorila je Genna.

Video je nastao kao dio trenda u kojem se dame suprotstavljaju zastarjelim kritikama ženske mode u teretani.