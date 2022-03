Jedna prezaposlena i preumorna majka (40) troje djece sa skromnim mjesečnim primanjima otkrila je vrlo učinkovite flastere protiv bora, piše The Sun.

Ona je kazala da misli kako njena koža nije tako loša i da na licu ima svega nekoliko bora. No, čini joj se da se one između očiju "produbljuju iz minute u minutu".

Ona naporno radi, a po noći spava svega tri ili četiri sata jer se ustaje rano s djecom. Brine se da se sve to oslikava na njenom licu te bi žela usporiti znakove starenja.

"Očigledno rješenje je botoks. Ali, pošto na te tretmane treba ići svako tri mjeseca, to mi je prevelik financijski izdatak. Osim toga, pomisao da mi netko zabija igle u lice mi je odvratna", kazala je mama.

Ona je na TikToku vidjela upola moje mlađe žene kako hvale čarobne flastere protiv bora brenda Frownies, pa ih je isprobala. Pakiranje koje sadrži 144 "Botoks flastera za kožu" košta 24 funte (oko 220 kuna).

Jednostavna i brza primjena

"Flasteri zaglađuju kožu i smanjuju bore dok spavate", istaknuto je na uputama za upotrebu. Prije njihovog nanošenja preporuča se malo izmasirati kožu kako bi se potaknula cirkulacija. Flastere treba malo smočiti i zalijepiti na problematično područje lica.

"Kako ih je poželjno nositi preko noći, stavila sam ih oko 22 sata, a pola sata kasnije legla sam u krevet. Brinula sam se da će mi smetati priliko spavanja, no nisam ih ni osjetila", ispričala je mama.

Osim što se jednostavno stavljaju na lice, flasteri se jednako tako lako i skidaju s njega. Samo ih malo namočite vodom i odlijepe se bez problema. Malene bore nestaju nakon samo tri primjene, a onima dubokima potrebno je nešto više vremena da se zaglade.

"Nakon samo jedne noći izgledala sam osvježeno i usuđujem se reći i mlađe. Kao da se vrijeme za mene vratilo unatrag. Sviđa mi se što postoji način da se riješite bora bez igala ili otrovnih kemikalija. Kažu da pomoću ovih flastera možete izgledati i do 20 godina mlađe, no to ćemo tek vidjeti", otkrila je oduševljena mama.

Iste flastere koristi i reality zvijezda Kris Jenner (66). Ona tvrdi da su baš oni zaslužni za njezinu mladolikost, a koriste ih i njezine kćeri Kim (41), Khloe (37) i Kourtney (42) te njezin bivši suprug Caitlyn Jenner (72).