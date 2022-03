Jedna korisnica Reddita (49) pitala je li pogriješila što je odbila zahtjev svoje pokćerke Zoey (23) da nosi vjenčanicu njene pokojne kćeri Lauren nakon što je njena odluka izazvala svađu u cijeloj obitelji, piše The Independent.

Nesretna žena je otkrila je da je njena kći Lauren preminula od sepse u dobi od 26 godina istog mjeseca kad se trebala udati. Njena smrt je bila "iznenadna" i obitelj još uvijek ne zna "što je pošlo po zlu". "Bili smo u najmanju ruku slomljeni", rekla je, dodajući da je kao uspomenu na nju zadržala njenu vjenčanicu jer su je zajedno kupile, a njena pokojna kćer je na haljini unijela svoje preinake i jako se potrudila oko toga.

"Iako je bolno gledati tu haljinu, pobrinula sam se da se sačuva. Još uvijek tugujem zbog gubitka kćeri", kazala je.

Žena je u svom postu istaknula da se nedavno udala za muškarca koji ima kćer.

Ona i pokćerka nisu bliske

"Upoznala sam svoju pokćerku Zoey prije dvije i pol godine. Udala sam se njezinog oca prije manje od pet mjeseci. Bila je to mala i intimna proslava jer još uvijek tugujem", napisala je.

Ona i pokćerka nisu baš bliske, ali jako poštuju jedna drugu. No, ona se uskoro udaje te ju je pitala može li na svojoj svadbi nositi vjenčanicu njene pokojne kćeri. Zoey joj je rekla da bi ona na haljini napravila i nekoliko promjena kako bi "pristajala njezinoj građi tijela i stilu".

Žena se zbog toga počela nelagodno osjećati, pa je svojoj pokćerki rekla da to nije "dobra ideja". "Rekla sam joj da mi je žao, ali da ne pristajem na to", a Zoey joj je potom ponudila novac za vjenčanicu, no žena ju je odbila zbog sentimentalne vrijednosti haljine.

To njeno obijanje izazvalo je svađu u obitelji, a pokćerka joj je rekla da "komplicira stvari" i da bi bilo u redu da nosi haljinu jer je i ona njena kći.

Svađa u obitelji

"Pitala me je volim li je kao vlastitu kćer, na što sam joj odgovorila da je moja ljubav prema njoj drugačija. No, onda me je nazvala nerazumnom te je istaknula da moje ponašanje nije u redu", požalila se žena.

Nakon toga, u njihovu svađu se umiješao i ženin suprug koji je rekao da ne vidi razlog zašto haljinu ne bi poklonila njegovoj kćeri. Čak su i njeni prijatelji i članovi obitelji stali na njegovu i pokćerkinu stranu.

Užasnuti Redditori kazali su joj da je dobro odlučila te da vjenčanicu treba skloniti na neko sigurnije mjesto.

"Ta haljina više nije samo haljina. To je sveta uspomena na vašu kćer. Ipak, trebali biste ju skloniti na neko sigurnije mjesto jer bi je vaš suprug ili pokćerka mogli uzeti kad vi niste doma. Također, vašem suprugu bih poručila da zašuti i da treba biti sretan što će vidjeti kako mu se kćer udaje, a neće mu ostati samo haljina koja će ga podsjećati na ono što je trebalo biti. Vi biste sve dali sve na svijetu da vam se kćer vrati, ali to nije moguće, pa ste zadržali svaku uspomenu na nju. Mužu poručite da ćete, ako vam se ikada više bude suprotstavljao u vezi uspomena na vašu pokojnu kćer podnijeti zahtjev za razvod u roku od 24 sata", glasio je jedan od mnogih komentara.