"Ovo je najgora prehlada koju sam u životu imala", "Drži me već dva tjedna, potpuno sam iscrpljen", "Prehladio sam se prvi put nakon siječnja 2020. i mogu reći da je ovo prehlada na steroidima"…Ovo su samo neki od komentara koje su krajem rujna ispisali britanski korisnici Twittera. Tom zemljom, naime, počeo je harati virus prehlade koji je neke ljude pogodio jače nego ikad prije. Neki su ga nazvali i "super-prehladom".

No, nije riječ o problemu izoliranom "na otoku", slučajeva jake prehlade sve je više i u Hrvatskoj. Ljudi se žale na upaljeno grlo, kašalj, slabost, bol u mišićima pa čak i povišenu tjelesnu temperaturu. Zbog navedenih simptoma, mnogi završe i na testiranju na Covid, ali velik broj testova na kraju bude negativan.

U našoj je zemlji tijekom kolovoza zabilježen i prvi ovogodišnji slučaj gripe, bolesti koja nas je lani praktički zaobišla i koja se obično pojavljuje u zimu.

Za sve je (opet) kriv Covid

Uz prehladu i gripu, Hrvatska se suočava i s povećanjem broja zaraženih Covidom jer procijepljenost ukupnog stanovništva, koja još nije prešla ni 50 posto, nije dovoljna da se zaustavi ili smanji cirkulacija tog virusa.

I dok je objašnjenje za širenje Covida svima dobro poznato, mnogi se pitaju otkud ovoliko slučajeva prehlade pa i gripe već u rujnu? Britanska liječnica Philippa Kaye za BBC je objasnila što se zapravo događa:

"Imamo očiti porast viroza što je karakteristično za kasnu jesen i zimu no sada je to došlo ranije zbog popuštanja restrikcija vezanih uz koronavirus. Ljudi se sada, da tako kažem, miješaju na način na koji to nisu činili proteklih 18 mjeseci. Sjetimo se da tijekom lockdowna gotovo da i nismo imali virusnih infekcija za koje nije bio odgovoran Covid. Ljudi su se manje viđali, manje družili, manje boravili zajedno u zatvorenim prostorima..."

Mi nismo ukinuli sve mjere, ali...

Iako Hrvatska nije, poput Velike Britanije, ukinula sve mjere protiv Covida, činjenica je da je našu zemlju posjetio velik broj turista, ali i da su ljudi opušteniji nego prošle godine, što zbog cjepiva što zbog "suživota s virusom". Načelno govoreći, možemo reći da su zatvoreni noćni klubovi još jedina "ozbiljnija" mjera koja je u Hrvatskoj na snazi. .

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Dolazimo stoga do zaključka da su i u našem slučaju tvrdi lockdown koji smo imali prošloga proljeća, kao i onaj nešto mekši na zimu i rano proljeće 2021., uspjeli spriječiti cirkulaciju virusa prehlade i gripe među stanovništvom. Situacija je sada bitno drukčija:

"To su sve respiratorni virusi pa ako netko kašlje ili kiše, vi to udišete", objašnjava dr. Kaye.

Kako razlikovati Covid od prehlade?

A kako razlikovati simptome obične prehlade od Covida? Prije svega, prisjetimo se onih osnovnih simptoma Covid infekcije o kojima se govori već gotovo dvije godine, a to su:

Suhi kašalj

Temperatura veća od 37,8°C

Promjene u okusu i osjetu njuha

No, problem je što se u posljednje vrijeme Covid počeo ponašati i kao virus obične prehlade i to posebno kod cijepljenih ljudi. Kod takvih ljudi simptomi infekcije koronavirusom mogu uključivati i:

Upaljeno grlo

Curenje nosa

Glavobolju

Kihanje

Kada otići liječniku?

Dr. Kaye objašnjava da neovisno o tome imamo li prehladu ili blagi Covid, liječiti se možemo kod kuće i to već dobro poznatim metodama:

"Pomoći će čak i čaj s medom, a u ljekarni možete kupiti lijekove protiv bolova i za snižavanje temperature. No, osjetite li ozbiljnije simptome poput boli u prsima i kratkoće daha, odmah se javite liječniku", zaključuje liječnica.