ŽENA PROVELA PERVERZAN EKSPERIMENT: ‘U seksu sam se ponašala kao pornoglumica, evo što mi je muž rekao’

‘Postala sam glasnija tijekom seksa i otvorenija za isprobavanje novih stvari’

Žena je nakon drugog porođaja postala nesigurna u sebe i to se dodatno pojačalo kada je u suprugovu telefonu pronašla lascivan sadržaj. Ne budi joj teško, umjesto da prigovara, odlučila je glumiti pornoglumicu u krevetu. Kada to nije upalilo, počela je i prigovarati, zbog čega se muž distancirao od nje. Za pomoć se obratila Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

Draga Deidre, prije šest mjeseci, nedugo po rođenju naše druge kćeri, pronašla sam porniće u suprugovu mobitelu. Zbog toga sam sada vrlo nesigurna u sebe. Meni su 32, a njemu 34 godine. Moja je obitelj prilično religiozna i ja sam uvijek bila dosta sramežljiva u seksu. No, kada sam vidjela te porniće, potrudila sam se ponašati u krevetu poput tih glumica. Postala sam glasnija tijekom seksa i otvorenija za isprobavanje novih stvari.

Ponekad se moj muž distancira od mene i ne želi se seksati. Poriče da je to zbog pornića. Uporno mu govorim neka prestane to gledati. On kaže da jest, ali nisam sigurna trebam li mu vjerovati. Stalno provjeravam njegov mobitel. Požalila sam mu se da ga zamišljam s prostitutkama. Njemu je već dosta mojih sumnji i osjećam da ga tjeram od sebe.

Deidre odgovara:

Daj sve od sebe da mu više ne zagledaš u mobitel. Tako se samo poigravaš s vlastitim nesigurnostima. Reci suprugu da je slomio tvoje povjerenje te da se treba potruditi kako bi ga ponovno pridobio. Kaži kako želiš da ti dokazuje svoju ljubav i da si ti jedina koju želi – plus da ti pruža više poljubaca i zagrljaja, čak i onda kada mu nije do seksa.