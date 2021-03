ZBOG SEKSUALNE IGRICE ZAVRŠILA S OPEKLINAMA TREĆEG STUPNJA: ‘Naša strastvena noć završila je na hitnoj’

Dok je Josi urlala od boli, Michael joj je pokušavao pomoći lizanjem smjese s prsa, no onda se i on ozlijedio

Avanturistički par završio je na hitnoj pomoći nakon što su pokušali inkorporirati hranu u svoj seksualni život.

Josi i Michael priznali su da je njihova situacija pod plahtama postala pomalo dosadna nakon dvije godine veze pa su ju pokušali malo začiniti. Nakon duge rasprave par je odlučio da će jednom tjedno isprobati nešto novo u krevetu, a izmjenjujući se oko biranja.

“Zovemo to ‘droljastom subotom’, a druga osoba mora bez pogovora učiniti ono što druga želi”, objasnila je Josi za TLC-ovu emisiju ‘Sex Sent Me to the ER’.

Michael je svojoj djevojci za poklon kupio ogromni gumeni bombon, a par je odlučio uključiti ga u svoju ‘droljastu subotu’. Naime, htjeli su ga otopiti u mikrovalnoj i namazati po svojim tijelima.

Kada se vratio u spavaću sobu izlio je dio smjese na prsa svoje djevojke. “Imala sam osjećaj kao da gorim, vrištala sam od boli”, priznala je Josi.

Michael joj je htio pomoći lizanjem smjese, no komad kože s njezinih prsa završio je u njegovim ustima. Kao da to nije bilo dovoljno, i on se ozlijedio opekavši si jezik.

Temeljitije proučavaju nove igrice

Opekline nisu uspjeli umiriti ni ledom pa su otišli na hitnu pomoć gdje im je liječnik objasnio da vrući šećer zadržava toplinu i da ga je gotovo nemoguće skinuti s kože jer nastavlja izgarati.

Josi je zbog neobične igre u spavaćoj sobi završila s opeklinama trećeg stupnja na prsima. Liječnici su joj propisali mast, lijekove protiv bolova, antibiotike, a upućena je i stručnjaku za opekline.

“Trebala su otprilike dva i pol do tri mjeseca da cijela opeklina potpuno zaliječi i pretvori se u ožiljak”, rekla je.

Zbog tog incidenta par sada odrađuje temeljitije istraživanje prije uvođenja novotarija u spavaću sobu.