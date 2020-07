U OZBILJNIM SU GODINAMA I JOŠ NISU PROBALI SEKS: ‘Djevac sam u 35. i za to imam nekoliko jakih razloga…’

Jedan od osmero 26-godišnjaka u Velikoj Britaniji još je uvijek djevac; a neki seksolozi procjenjuju kako je vjerojatnije da je čak riječ o jednome od šestero, pokazala je studija Next Stepa iz 2018. godine.

U prethodnim je generacijama ta brojka bila puno manja – jedan djevac na njih 20. Istraživanje Sveučilišta u Chicagu tvrdi da se od 2008. godine do danas broj djevaca u tim godinama utrostručio.

Prema mišljenju seksologinje Tracey Cox, nekoliko je čimbenika pogodovalo tomu značajnom porastu. Prvi je taj što su društvene mreže i razne aplikacije za dejtanje seks učinile predostupnim, zbog čega se mladi dečki više nego ikad opterećuju svojim izgledom (odnosno veličinom penisa) te performansama u krevetu.

Pritisak dodatno povećava i pornoindustrija, koja nikad nije bila dostupnija. Do eksplicitnih videa doslovno vas dijeli nekoliko klikova na internetu. Osim toga, mnogi mladi ljudi boje se neizvjesne budućnosti, manjka im samopouzdanja, a depresije i anksioznosti imaju napretek. I treće, nitko im ne podiže libido i ne potiče ih na to da s nekim budu intimni.

“Prije je djevac u dobi od 25 do 35 godina bio ‘anomalija’, nešto što se ne sreće često”, izjavila je Cox za Daily Mail. Takve se nekad smatralo neprilagođenima ili pukim štreberima, no s današnjim dečkima to nije slučaj.

Ova je seksologinja osobno razgovarala s dvojicom mladića koji su izgubili nevinost znatno kasnije nego što bi se to u današnje vrijeme očekivalo. Evo što su joj oni ispričali.

