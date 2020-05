SPAVALA SA ŠEFOM, A ONDA JE NASTAO TAJAC: ‘Odvezao nas je u mrak i rekao mi da ga užasno napaljujem…’

Sljedećega dana na poslu nije je ni pogledao, već je umjesto toga, zabavljeno čavrljao s drugim kolegama i mnogo se smijao

Ova djevojka (22) očito nije čula za onu da nije pametno miješati privatno s poslovnim. Sada zbog toga plaća visoku cijenu. Kaže kako je pala na čari svojega šefa, koji ju je tretirao kao ženu koju je cijeli život čekao – dok ona nije popustila i spavala s njime.

“Radim kao pomoćnica menadžera u velikom supermarketu. Budući da u školi nisam bila posebno dobra, ponosna sam što sam dogurala do ove pozicije. Stvarno se silno trudim i sanjam o tome da ću jednoga dana biti menadžerica”, započela je anonimna djevojka u pismu Sunovoj savjetnici Deidre Sanders.

PA MOŽE LI PRVI SPOJ PROĆI BEZ BLAMAŽE? ‘Odmah me upozorio da ima malog, ali to čak nije bilo najgore…’

Iskoristio je pandemiju da je zavede

Kaže kako je istinski uživala u svojemu poslu, sve dok se nije pojavio taj 28-godišnji tip, koji je došao iz drugoga odjela i postao njezin šef. “On je jako razgovorljiv i zavodljiv, dok sam ja povučena, zbog čega me zafrkava i provocira od prvoga dana kada je došao”, ispričala je.

“Zamolio bi me da mu pokažem kako se što radi u našoj poslovnici samo da bismo bili zajedno, često izvan vidika ostaloga osoblja. Laskao mi je i govorio kako sam prekrasna i neiskvarena. Nakon otprilike mjesec dana pozvao me na piće i imali smo još nekoliko spojeva poslije toga”, nastavila je 22-godišnjakinja.

“Puno smo se ljubili, ali ja isprva nisam dopuštala da odemo dalje od toga. A onda je došla ta samoizolacija i on se ponudio da me vozi kući s posla svaki put kada smo u istoj smjeni. Tako me poštedio putovanja javnim prijevozom i riskiranja zaraze”, kazala je.

No, već drugoga dana, dok ju je vozio kući, njezin ih je šef odvezao na mirno mjesto, zaustavio automobil i počeo je strastveno ljubiti. “Govorio mi je koliko sam mu posebna te da se više ne može suzdržavati. Dodao je da sam ja kriva što se on uzbudi svaki put kada me vidi”, prisjetila se djevojka.

MISLITE DA STE U KREVETU VEĆ SVE ISPROBALI? Ovih 11 vrućih igrica za parove uvjerit će vas da o seksu imate još štošta naučiti

Nakon seksa je više ni ne gleda

Na kraju je ona popustila i njih su dvoje završili na stražnjem sjedištu automobila. “Nije mi bio prvi put, ali nisam baš ni iskusna u seksu, stoga mi je taj odnos mnogo značio. Bio mi je poseban. On je nakon seksa rekao da mu je bilo divno i potom me odvezao kući”, kazala je.

Ali onda je sve zahladilo. Djevojka kaže da se jako uznemirila kada joj šef nije odgovarao na poruke koje mu je slala tijekom noći. Sljedećega dana na poslu nije je ni pogledao, već je umjesto toga, zabavljeno čavrljao s drugim kolegama i mnogo se smijao.

“Osjećala sam se poniženo i tako je već proteklih šest tjedana. Sada sam toliko jadna da mislim kako ću biti prisiljena dati otkaz jer mi je jako čudno nakon svega biti u njegovoj blizini”, zaključila je cura i zatražila savjet od iskusne Deidre.

Ona joj je objasnila kako poslovne veze mogu postati osobne, ali da one nipošto ne smiju kršiti pravila poduzeća ili potaknuti kolege na neprofesionalno ponašanje te nedostatak poštovanja. “Ne osjećaj se kao da trebaš otići. Razgovaraj s nekime od povjerenja i imaj na umu da ti imaš temelj za prigovor o seksualnom ponižavanju.