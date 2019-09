ŠOKANTNO PRIZNANJE MUŠKARCA KOJI JE 15 GODINA U BRAKU: ‘Svaki put kad ga vidim, nije mi dobro’

Je li moguće da je čitav život lagao samome sebi?

Ovaj 38-godišnjak našao se u velikom problemu iz kojega ne vidi izlaz. On je, naime, već 15 godina u braku i sa suprugom ima troje djece, a sada misli da se polako zaljubljuje u kolegu s posla. “Taj mlađi muškarac i ja upoznajemo se otkako smo stavljeni u isti tim na poslu i situacija postaje jako napeta”, požalio se muškarac u pismu za rubriku “Draga Deidre” britanskoga tabloida The Sun.

Ispričao je da on i supruga imaju skladan brak i troje divne djece, ali i da se svaki put potpuno izgubi kada vidi mladoga kolegu. “Ja imam 38, a on samo 23 godine. Nisam nikada ovo osjetio prema nekom muškarcu, a vidim da i on osjeća isto. Stalno mi govori kako bi zbog mene ostavio svoju djevojku. Osjećaji su nam intenzivni”, dodao je.

Prolazna privlačnost ili potisnuta homoseksualnost?

Za pomoć se obratio terapeutkinji Deidre Sanders, koja se već susretala s ovakvim pričama. Ona mu je odmah odgovorila kako nitko nije stopostotno heteroseksualan. Savjetovala mu je i da radi žene i djece ne donosi impulzivne odluke.

“Recite tom muškarcu na poslu da morate prestati koketirati dok se ne odlučite, a pomoć pri odluci možete potražiti u nekom od LGBT centara, gdje će vam detaljno objasniti je li riječ samo o prolaznoj privlačnosti ili o homoseksualnoj orijentaciji koja se godinama potiskivala”, zaključila je poznata Sunova savjetnica i kolumnistica.