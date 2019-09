PUKAO VAM JE KONDOM? Nije sve izgubljeno, evo kako spriječiti spolnu bolest ili neželjenu trudnoću

Teško ćete tijekom snošaja osjetiti da je kondom pukao, ali muškarac će to osjetiti ipak prije nego žena

Prezervativ je dobra zaštita protiv spolnih bolesti i neželjene trudnoće, ali može se dogoditi da pukne tijekom seksualnog odnosa pa se užitak pretvori u strah i neizvjesnost. To nije rijetkost, ali postoje koraci koji se mogu poduzeti kako bi se smanjio rizik od neželjene trudnoće i spolnih bolesti.

U nastavku doznajte što učiniti da biste smanjili rizik od pucanja kondoma, ali i što ako ipak pukne.

Provjerite rok trajanja

Datum do kojega proizvođač jamči za kondom uglavnom je otisnut na rubu pakiranja. Vodite računa o tome da ga iskoristite u tom roku.

Pravilno ga čuvajte

Visoke temperature, kao i one ekstremno niske, utječu na kvalitetu kondoma pa ga nije pametno držati u automobilu, na primjer. Čuvajte ga na sobnoj temperaturi. Isto tako nije preporučljivo držati ga u džepu traperica ili u novčaniku.

Samo jednom i samo jedan

Kondom je uvijek za jednokratnu uporabu. Također, dva kondoma ne znače dvostruku zaštitu jer zbog trenja između njih može doći do pucanja.

Koristite odgovarajući lubrikant

Nemojte koristiti lubrikante na bazi ulja. Ljudi često posežu za vazelinom jer je jeftiniji, no on može oštetiti kondom. Rabite lubrikante na bazi vode i nemojte štedjeti na njima, jer i to može uzrokovati pucanje kondoma.

Što učiniti ako kondom pukne?

Teško ćete tijekom snošaja osjetiti da je kondom pukao, ali muškarac će to osjetiti ipak prije nego žena.

“Ako par ima analni seks, da je kondom pukao osjetit će osoba koja nosi kondom. Kod vaginalnog seksa osjetit će muškarac, a moguće je i da nitko ne osjeti, nego da partneri to otkriju nakon odnosa. Naravno, u tom trenutku već postoji visoki rizik od trudnoće ili spolno prenosivih bolesti”, objašnjava dr. Natasha Bhuyan.

Kada govorimo o spolno prenosivim bolestima, najbolje je otići liječniku i testirati se na klamidiju, sifilis i gonoreju, po potrebi i HIV. Ako postoji rizik od neželjene trudnoće (spolni odnos bio je u vrijeme plodnih dana), zatražite od ginekologa pilulu za dan poslije, koja je učinkovita otprilike pet dana od odnosa, a što je prije uzmete, to će biti manje šanse za začeće.

“Ne želim da ljudi žive u strahu i želim da znaju da mogu kontrolirati svoje spolno zdravlje”, poručuje dr. Bhuyan te savjetuje svima kojima se ova nezgoda dogodi da, ako su zabrinuti, porazgovaraju sa svojim liječnikom. On ima rješenje.