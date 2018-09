POTRESNO OTKRIĆE PREVARENE ŽENE: ‘Muž mi je vodio dvostruki život i to čak nije bilo najgore’

Zbog posla je izbivao od kuće osam dana, a onda bi šest proveo doma

Majka blizanaca je ispričala kako je otkrila da je njezin suprug vodio dvostruki život nakon što je pronašla čestitku za Dan očeva koju je on dobio od svog drugog sina. Australka Belinda se slomila kada je vidjela čestitku stanovitog Natea u knjizi na noćnom ormariću svoga muža Eddieja. Upitavši ga da joj objasni o čemu se radi, doznala je kako je Nate tajni sin kojega njezin suprug ima sa svojom partnericom Natashom, s kojom je u vezi punih deset godina. Belinda je cijelo to vrijeme bila “druga žena”.

Nije ga bilo osam dana

U razgovoru za Whimn, prevarena je žena kazala kako veliku tajnu svoga sad već bivšeg supruga možda nikad ne bi doznala da nije bilo toga otkrića. “Čestitka je bila umetnuta u knjigu koja mu je stajala u ladici. Na njoj je pisalo dječjim rukopisom: “Sretan ti Dan očeva, tata! Voli te Nate”. Belinda je Eddieja upoznala na aplikaciji za dejtanje i odmah se zaljubila. Vjenčali su se samo godinu dana poslije.

Eddie je imao stresan posao u uljnoj industriji, zbog kojega je izbivao od kuće osam dana, a onda bi šest proveo doma. Belinda se s time pomirila i bila mu podrška. Njihovu je vezu uspoređivala s ljetnom romansom i kaže kako si nikad nisu išli na živce i rijetko su se svađali. Nakon što je rodila njihove dvije kćeri, postajalo joj je sve teže biti sama s djecom. Suprug joj je čak govorio da će dati otkaz u industriji i tražiti drugi posao u blizini.

Posao kao alibi

Belinda nije željela da se on toliko žrtvuje i odgovarala ga je od te zamisli. Takav se život nastavio još dvije godine prije onoga fatalnog otkrića u knjizi. Kada ga je suočila s time, kaže da joj je odmah objasnio kako ima drugu obitelj u drugome gradu te da je s njima provodio ono vrijeme dok nije bio doma. “Čak nije bilo najgore ni to što je vodio dvostruki život i imao tajnog sina kojega je skrivao od mene, već to što sam mu ja zapravo bila ljubavnica”, požalila se Belinda.

Eddie joj je priznao kako je s Natashom više od deset godina te da je cijelo vrijeme uspijevao žonglirati između dvije obitelji jer mu je posao bio dobro pokriće. Belinda ga je preklinjala da ostane s njom i njihovim dvjema kćerima, ali on je odlučio vratiti se Natashi. Neko je vrijeme sirota žena pokušavala nastaviti dalje i ne uplitati se u njihov odnos, no konačno je pukla i sve ispričala Natashi, nakon čega je nevjernog muškarca i ona na koncu ostavila.