NAPALJENA PUNICA UKRALA ZETOVE PORNO FOTKE: ‘Od prvog dana želi da je poseksam. A što tek priča okolo…’

‘To su samo slike’, hladno je odbrusila svojoj kćeri kada ju je ova napala

Sretne su one obitelji u kojima se snahe i svekrve odlično slažu, makar je to prava rijetkost. Isto se može reći i za zetove i punice. Jedan mladić, doduše, uopće nije imao taj problem jer ga je punica obožavala od samoga početka. Čudno!

Stara perverznjakinja

Kako se kasnije ispostavilo, nije to bila nevina ljubav prema odabraniku svoje kćeri, već je ova punica imala puno perverznije zamisli. Par je imao takve neugodnosti da je morao porazgovarati s napaljenom ženom kako bi svojega zeta ostavila na miru.

Prema objavi na Redditu, punica je otišla toliko daleko da je iz čiste požude ukrala zetove gole fotografije iz kćerina mobitela, zbog čega se on osjećao poniženim i zlostavljanim. Žrtva ove nesvakidašnje situacije sve je objasnila na društvenoj mreži.

U ISTO VRIJEME TROŠI CURU I NJENU MAMU: ‘Izgledaju kao sestre, ali stara je perverznija. Zbog jedne stvari sam se navukao’

Zatišje pred buru

“Supruga i ja smo zajedno nekoliko godina i imamo naviku slati si zločeste fotke od samog početka naše veze. To nam je jednostavno fora. Punica se pali na mene otkad me upoznala i to je vrlo jezivo. I žena i ja smo o tome razgovarali s njom, nakon čega su se stvari naizgled smirile. Ona je i dalje flertala sa mnom, ali smo to pripisali njezinu karakteru jer žena flerta sa svima”, započeo je muškarac svoje izlaganje.

Dodao je kako su jednom njegova žena i punica provele zajedničko poslijepodne, tijekom kojega je njezina mama ušla u fotogaleriju na njezinu mobitelu dok je ova bila na WC-u. Bržebolje je njegove kompromitirajuće fotke poslala sebi. Kći je skužila da joj je mobitel pomaknut, a onda je vidjela da su iz njega poslani određeni fajlovi. Napala je majku tražeći da izbriše fotografije, što je ona hladno odbila, ne pokazujući kajanje.

‘Tuži je, čovječe!’

“Žena je stvarno na mojoj strani i podržava me, ali punica joj je poslala poruku s pitanjem zašto je toliko ljutita na nju. ‘To su samo slike’, rekla joj je. Bijesan sam zbog svega. Trebala je ovaj vikend doći kod nas, ali sam ja zabranio. Sada me olajava govoreći ljudima da je izbjegavamo, a ja im ne mogu otkriti pravi razlog”, napisao je mladić.

Reditovci su mu odmah poslali riječi podrške. “To je zlostavljanje tvoga i suprugina braka. Zgrožena sam što bi jedna punica napravila tako odvratnu i ružnu stvar”; “Žao mi je, čovječe. Zbog ove priče mi se okreće želudac”, poručili su mu i savjetovali da potraži pravnu pomoć jer na to itekako ima pravo.