JAVIO SE SVOJOJ ŽENI S LAŽNOG PROFILA: ‘Odmah je pristala na seks, no ubrzo mi je sinulo gdje sam fulao. Za to sam sam kriv’

‘Ona još uvijek ne zna da se sa mnom dopisuje na Tinderu’

Muškarac je otvorio lažni profil na stranici za upoznavanje i počeo se javljati vlastitoj supruzi. Ona je, bez znanja da je to on, pristala da se nađu i poseksaju. Njega je to otkriće strašno pogodilo, iako priznaje da je za jednu stvar sam kriv. Svoju je priču podijelio sa Sunovom kolumnisticom Deidre Sanders.

Draga Deidre, slučajno sam otkrio da moja supruga ima profil na Tinderu. Napravio sam lažni profil i poslao joj poruku. Pristala je na to da se nađemo. Bila je otvorena i za seks s potpunim strancem. Meni je 30, a njoj 27. Imamo djecu od šest i četiri godine. Proteklih sam nekoliko mjeseci doista imao puno briga i priznajem da sam pod stresom te često mijenjam raspoloženja. Nekoliko sam puta odbio seks i tada su se otvorila vrata pakla.

Stalno mi govori da će naći drugoga jer nema što izgubiti. Ona još uvijek ne zna da se sa mnom dopisuje na Tinderu. Pokušala me nekoliko puta istjerati iz kuće. Djeca se uzrujaju kada je čuju kako viče i to mi već polako ide na živce. Kada pokušam zapodjenuti razgovor kako bismo izgladili stvari, ona me ne želi slušati, već uporno ističe kako je sve moja krivnja. Pitam se ima li naš brak više smisla.

Deidre odgovara:

Prestani je uhoditi na Tinderu. Tvoja je supruga frustrirana jer odbijaš seks s njom i zbog toga se osjeća odbačeno. Reci joj da je voliš i želiš. Vas dvoje morate zajedno raditi kako biste zaštitili svoju djecu od stresa. Okrenite novu stranicu i razveselite klince.