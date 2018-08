GLEDAO KAKO MU CURU SEKSAJU DVOJICA: ‘Smučilo mi se nakon pet minuta, a jedno me posebno pogodilo’

‘Rekla je da sam joj sve uništio, ali je priznala da su je obojica tretirali kao komad mesa’

Imali su savršen seksualni život dok mu djevojka nije priznala svoju prljavu maštariju. Premda teška srca, odlučio joj je to i ostvariti, ali je postavio pravila. Gledajući svoju voljenu u krevetu s dvojicom muškaraca, vidio je da sve izmiče kontroli. Nakon toga je više ne gleda istim očima, a dotuklo ga je kada mu je ispričala što je napravila dok se seksala s drugima. Njegova ispovijest šokirala je i Sunovu savjetnicu Deidre Sanders.

Draga Deidre, pristao sam gledati svoju djevojku kako se seksa s dvojicom drugih tipova, ali to nam je uništilo vezu. Razgovarali smo jednom poslije vođenja ljubavi i ona mi je povjerila svoju seksualnu fantaziju. Rekla je da, ako ja njoj ostvarim njezinu, ona će meni ostvariti moju. Naime, oduvijek je željela probati seks utroje dok njezin partner gleda. Ostao sam paf, ali nisam želio svađu pa sam glupo pristao.

Imam 29, a ona 28 godina i zajedno smo posljednje tri. Uvijek smo imali odličan seksualni život i mislio sam da će nam to oboma biti zadovoljavajuće iskustvo. Odredili smo pravila, poput obvezne uporabe kondoma i bez ljubljenja i maženja s tim tipovima poslije seksa. Dao sam joj do znanja da je to isključivo seksualne prirode bez uključivanja osjećaja. Ona je pristala i, umjesto da unajmi neznance, dovela je dvojicu prijatelja.

Željela zatrudnjeti s njima

Dok sam gledao, prekršili su apsolutno sva pravila koja sam postavio. Ljubila ih je i mazila, a oni su odbili nositi kondome. Nakon pet minuta više nisam mogao podnijeti prizor te sam izašao iz sobe. Čuo sam kako mi je rekla da ćemo razgovarati. Nije me bilo kući do sljedećeg dana. Djevojka je bila bijesna. Rekla je da sam joj sve uništio, ali je priznala da su je obojica tretirali kao komad mesa.

Bude mi loše svaki put kad se sjetim toga i od tada spavam na kauču. Sada mi kaže kako je u to vrijeme prestala piti kontracepcijske pilule jer ju je šansa da zatrudni s jednim od njih dodatno napaljivala. Ne znam laže li ili ne. Ne mogu o tome razgovarati sa svojom obitelji, ali sam sve ispričao jednoj svojoj dobroj prijateljici. Rekla mi je da trebam ostaviti curu i nazvala ju je dro*om. Djevojka me, pak, uvjerava da nas ta frendica samo želi rastaviti jer me zapravo želi za sebe. Kaže da, ako je ostavim, nikad neću naći bolju od nje.

Deidre odgovara:

Planiranje toga trojca nije bila toliko jeftina ideja koliko autodestruktivna. Tvoja djevojka se treba pod hitno testirati na trudnoću i spolne bolesti. Pitam se što stoji iza te njezine fantazije. Zar nije shvaćala da će se nakon toga scenarija osjećati iskorišteno? Pitaj je što ju je potaknulo na takvo riskantno seksualno ponašanje. Mora postojati temelj za to i objašnjenje koje će vam eventualno pomoći da to prebrodite i spasite vezu.

Ali, ako duboko u sebi znaš da je više nikad nećeš moći gledati istim očima, najbolje je da svatko ode na svoju stranu. U tom slučaju, uzmi vremena da preboliš prekid prije no što započneš vezu s novom djevojkom, bila to ta prijateljica ili netko drugi. Trebaš rani dati vremena da zacijeli.