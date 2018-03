DIJELJENJE LJUBAVI ZA NJIH NIJE NIKAKAV PROBLEM: ‘Imam dva dečka i obojici sam jednako predana’

Ljudi u poliamornim odnosima prakticiraju otvorenu vezu, te imaju više partnera odjednom. O tome pričaju mladi ljudi iz Škotske.

Noni je poliamorna – ima dva dečka i obojici im je jednako predana. Ova 23-godišnjakinja kaže kako se u monogamim vezama osjećala zatočeno i klaustrofobično, bez obzira koliko je bila zaljubljena.

“Nije ništa loše imati samo jednog partnera”, kaže ona za BBC-ev dokumentarac ‘Love unlimited’. “Samo mi nije jasno zašto bi ja trebala umjetno ograničiti koliinu ljubavi koju dajem u svijet. Pohlepna sam, volim kad me ljudi vole.”

Otvorena veza

Poliamorija je kada imate više od jedne romantične veze istovremeno. Noni kaže da to može uključiti i nemonogame prakse poput svinganja ali da za nju to nije ‘etična’ dimenzija koja pretpostavlja da su same veze važne.



Ona sama je u vezi s Morganom, 27-godišnjim administratorom, i Oliverom, 24-godišnjim dramskim diplomcem. Morgana je upoznala preko Tindera dok je živjela u škotskom gradu Dundeeju prije nekoliko godina.

Morgan je bio sa svojom curom Hannie već četiri godine kada je sreo Noni, i oni su još uvijek zajedno. “Hannie je i bila ta koja mi je predložila ideju poliamorije”, kaže Morgan. “Kada to spomenem ljudima neki se iznenade jer misle da je otvorena veza, poliamorija, očito muškarčeva zamisao jer sigurno podrazumjeva puno seksa. U stvari, ima puno komuniciranja i tek malo više seksa.”

‘Obostrana radost’

Noni kaže kako je Morgan jako dobar u “emocionalnom komuniciranju”, što im je pomoglo da održe vezu iako se noni odselila kako bi studirala dramu u Edinburghu. Morgan kaže kako je Hennie, koja treutno ne viđa nikoga drugog, “sretna za njega”, što je istodobno i u vezi s Noni. “Jako me potiče, i podržava. Ima puno obostrane radosti u svemu ovom”, kaže on.

Oliver je Morganov meta. Radi se o poliamornom izrazu za partnerovog partnera, s kojim osoba ne dijeli direktnu seksualnu ili ljubavnu vezu. Oliver se viđa s Noni nekih 18 mjeseci. Kaže kako mu je ona od samog početka veze rekla kako je poliamorna. “To je ono što Noni je i to je u redu”, kaže Oliver, koji priznaje da je prije ulaska u vezu s nekim tko već ima partnera trebalo dobro razmisliti.

“Nije bila stvar da je to bio problem, već se više radilo o tome ‘da li bi to jednom moglo postati problem?'”, kaže. “Jer kad se počneš viđati s nekim i stvari postanu ozbiljne postoji pitanje ‘sad sam OK ali mogu li postati ljubomoran? Mogu li početi drugačije viđati stvari? No onda sam odlučio da mi se noni sviđa te sam se jednostavno prepustio.” S obzirom da see radi o otvorenoj vezi, i Oliver može izlaziti s drugima, ako i kada to želi. “Ako se nešto dogodi, onda se dogodi, ali nije ta konstantno tražim”, kaže. “Istovremeno, nije da mi se ne sviđa ta ideja.” noni kaže kako bi stvarno voljela kada bi si našao nekoga.

Drugačiji oblik

Iako Noni puno češće viđa Olivera, jer živi znatno bliže, svakoga dana priča s Morganom. Kaže kako nema faviriziranja te da se veze koje ima sa svakim od njih jako različite. “Ne bih vam mogla reći sviđa mi li se više čokolada ili kazalište”, kaže ona. “Tako ja to vidim. Koliko god da volim jedno, to ne znaći da će me manje zanimati drugo. Možda druga ljubav uzme drugi oblik ali mi je jednako važna. Predana sam im obojici na jako različite načine ali u osnovi niti jednom više nego drugom.”

Drugi ‘etični’ aspekt poliamorije koji je važan za Noni je zaštita od spolno prenosivih bolesti. “Korištenje kondoma i obavještavanje partnera s kime sve koristite ili ne koristite kondome nužno je u poliamoriji jer očito ako nešto pokupim onda riskiram i zdravlje svog partnera, svoje mete i tako dalje.”

Iako su joj tek 23 godine, noni inzistira kako je poliamorija način života kojeg namjerava nastaviti te ne misli kako je nekompatibilan s odgajanjem obitelji. “Znam ljude koji su poliamorni i imaju djecu”, kaže. “Postoji predrasuda kako je poliamorije prvenstveno seksualna stvar, ali ne mora biti. Ne morate imati kuću za orgije. Stvarno je zastarjelo misliti da dijete ima jednu majku i jednog oca.”

Monogamo društvo

‘Način na koji ljudi povezuju poliamoriju sa spolnim bolestima puno govori o stereotipima u seksu’

nomi tvrdi kako poliamorija i nije tako nova, ali je još uvijek tabu, iako bi se to moglo mijenjati. “Ljudi prakticiraju poliamoriju od kada postoje”, kaže, te dodaje “Ali Škotska je dosta monogamo društvo.”

“Što više budemo pričali ljudima o tome, to će više biti prihvaćena, polako ali sigurno. Ne bih rekla da spektakularno mijenjamo društvo ali definitivno stvaramo okružje koje je bolje za zdravu zajednicu.”