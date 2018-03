Tražite gospodina Savršenog? Evo kako ga napokon pronaći!

Ako niste znali, u potrazi za savršenim partnerom trebate imati dobru strategiju. Umjesto da se smatrate lovkinjom u potrazi za muškarcem iz snova, radije promijenite mišljenje i počnite se zamišljati kao magnet koji ga privlači k sebi.

Iskušajte ove trikove kako biste završili s muškarcem iz vaših snova:

1. Napustite kuću

‘Onaj pravi’ vjerojatno neće pokucati na vaša vrata sam od sebe ili se odjednom ‘nacrtati’ na vašem trosjedu. Potrudite se da se vas vidi i da vi vidite što više potencijalnih kandidata, jer čim više muškaraca upoznate, to je veća šansa da ćete naći i onog posebnog.

2. Posjetite lokacije na kojima bi se on mogao kriti

Nakon što ste promislili o tome što tražite kod muškarca, razmislite o tome gdje bi takav tip muškarca mogao izlaziti. A tamo biste se i vi trebali zaputiti, bilo da je riječ o crkvi, utakmici, filmskom ili glazbenom festivalu, galeriji, knjižari ili kafiću.

3. Maknite se iz svoje sigurnosne zone

Nemojte stalno ‘visiti’ na istim mjestima. Izlazite na raznolika mjesta, kako biste upoznali više različitih ljudi. Pronađite hobije i slijedite snove, te neka oni postanu dio vašeg društvenog života. Obilazite mjesta koja biste voljeli vidjeti i da ne tražite ljubav svojeg života, jer ćete na taj način moći naći muškarca s kojim imate nešto zajedničko.

4. Družite se s novim ljudima

Nemojte vječno biti okruženi samo sa ‘svojim curama’. Iako ima smisla da ih volite imati uz sebe, nije dobro ni stalno biti samo s njima, kao niti izaći solo. Muškarci će rjeđe prići ženi koja im se sviđa ako imaju osjećaj da izlaze pred publiku, te ne žele biti odbijeni pred još pet žena. Ako pak izlazite s parovima ili prijateljima (dečkima), možete djelovati kao da ste zauzeti ili kao da ne želite da vam itko priđe.

5. Osmislite strategiju kako ćete upoznati muškarce na novim mjestima

Ako ste spremni, neće vam se odsjeći noge pri pomisli na prilaženju muškarcu koji vam se sviđa. Smislite što biste mu mogli reći pri upoznavanju i koliko toga želite otkriti o sebi, pa ćete djelovati samouvjereno, te nećete osjećati preveliku nervozu i pritisak.

6. Naučite ponešto o svojoj publici

Pokušajte saznati što zanima ljude s kojima ćete biti okruženi. Ako znate da ih zanima specifična tema, saznajte neke osnovne činjenice o njoj, da ne ispadnete potpuno neuki, a i moći ćete lakše sudjelovati u konverzaciji.

7. Budite spremni s ‘uletom’

Najčešće je najteži dio pri upoznavanju započinjanje konverzacije. Znajte da ljudi vole biti u središtu pozornosti, pa smislite pet do deset pitanja koje biste mogli postaviti muškarcu, kako bi dobio potrebnu pozornost i osjećao se posebnim. Slušajte njegove odgovore i dajte mu to do znanja. Pitajte ga voli li svoj posao ili to smatra tek načinom zarade za plaćanje računa; koja mu je omiljena knjiga; koje je najljepše mjeste koje je posjetio i sl.

8. Osjećajte se kao zvijezda

Što više budete drugim ljudima pomogli da se osjećaju kao zvijezde, to ćete i vi djelovati boljima. A ljudi će se osjećati posebnima već ako ih pitate o njima samima i slušate njihove odgovore.

9. Znajte koje su vaše prednosti

Razmislite o tome što je najvažnije u vezi vas, usredotočite se na najvažnije prednosti i prepričajte ih sami sebi u 20-ak riječi. Kojih bi četiri ili pet stvari u vezi vas ljudi trebali znati? Budite pozitivni i srčani, te zapamtite da ako strastveno pričate o nečemu, jednostavno ćete privući ljude k sebi.

10. Pripremite rezervu

Definirajte četiri ili pet tema o kojima biste mogli razgovarati s bilo kime, bilo kad. Neka to budu teme o kojima vam je ugodno pričati i u koje ste dobro upućeni. One će vam sjajno doći kad ne budete znali što reći ili dođe do zastoja u razgovoru. Neke teme o kojima možete pričati mogu biti hobiji, društvena zbivanja ili putovanja. Također, pratite vijesti i znajte što se zbiva u zemlji i svijetu.

11. Ponašajte se dolično

Ono što ćete reći samo je dio toga što će ljude privući k vama. Drugi dio privlačnosti čine neverbalne radnje i lijepo ponašanje. Pazite kako se odijevate, uspostavljate li kontakt očima, te na govor tijela. Koliko god se kroz razgovor pokušavali praviti samouvjerenima, tijelo će vas odati ako to niste. Također, muškarci prvo zamjećuju fizički izgled, pa pripazite da izgledate najbolje što možete.

12. U potpunosti se unesite u razgovor

Ostanite usredotočeni i pazite da uspostavite kontakt očima. Postoji nešto jako očaravajuće u vezi žene koja će muškarca pogledati ravno u oči, mrvu dulje zadržati ruku tijekom rukovanja, dodirnuti mu ruku kako bi nešto istaknula tijekom razgovora ili reći muškarčevo ime tijekom razgovora. Vjerujte, muškarci su to potvrdili.