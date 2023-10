Jedna se nesretna žena u Facebook grupi "Mamine tajne anonimne i javne" požalila da joj je suprug nevjeran te da ne zna što dalje da radi.

Anonimna Hrvatica je otkrila da ona i suprug imaju dvoje djece te da su imali "savršen život".

"Pozdrav. Ne znam odakle bih počela… Nisam mislila da ću ikad ovdje pisati jer sam do danas imala savršen život. Dvoje djece, muž kao muž i otac savršen", napisala je te dodala da je njihova bračna idila trajala sve dok nije otkrila poruke koje je slao drugim ženama.

"No, danas sam našla poruke na jednoj stranici za dopisivanje gdje je razmjenjivao svakakve poruke i slike, čak je pozivao ženske u hotelsku sobu dok je bio na poslovnom putu. Nemam dokaza ni da su se našli ni da su se nastavili dopisivati jer nije više odgovarao, barem ne preko te aplikacije. To se događalo kad sam bila trudna s drugim djetetom."

'Već sam mu jednom prostila'

Nesretna žena je otkrila da mu je već jedom oprostila emotivni preljub.

"Da bude stvar gora, već sam mu jedan takav emotivni preljub oprostila prije nego što smo se vjenčali. Stvarno se iskreno pokajao i stvarno sam mu vjerovala… Ne znam kako i šta dalje… Život mi se raspada pred očima", napisala je.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Žena je na Facebooku otkrila da je majka dvoje djece te da ju je suprugova nevjera u potpunosti slomila.

Mnoge žene odmah su pohrlile da joj pomognu svojim savjetima i životnim pričama, a najviše lajkova dobio je Tein komentar.

"Jedino što sam naučila iz svega toga jest ako se jednom oprosti oni samo nauče bolje se skrivati ubuduće, ali rijetko koji i prestane s time", napisala je i mnoge su se žene složile s njom.

"Tko to voli činiti, činit će to u bilo kojoj situaciji i kakva god mu žena bila. Što god taj poslije rekao, to su samo izgovori. Stvar je u toj osobi koja to čini, a ne u drugoj strani. Netko naprosto voli sjediti na više stolica i imati još pokoju stolicu u rezervi", napisala je Jasna.

'Omalovažava i vaš brak i vašu djecu'

"Ne razmišljaju oni u datom trenutku da se ništa sakriti ne može i da se sazna kad tad, to je jedan djelić jadnosti s kojom se rode, očito. Ja ne znam šta me sutra čeka ali kad bi mi sam došao i priznao, odmah bi mu rekla 'Muskarčino evo ruka!' Naravno, završila bih s njim", napisala je Lejla.

"Ovo što ste spomenuli prvo pokajanje je bilo bacanje prašine u oči samo da mu oprostite, jer kako kažu 'Tko se jednom opeče i u hladno puše'. Mislim da se pokajao nije, to je sebi opet dozvolio pogotovo dok ste u drugom stanju. Želim vam svu sreću svijeta i da se ovo nikad ne ponovi, imate velik razlog da budete jaki da ga sažvačete i pljunete. Toliko!", dodala je.

"Pa došla ona ili ne u hotelsku sobu, on ju je zvao, meni već to zvuči kao prevara, sami njegov poziv, dakle spreman je na prevaru… I da imam petero djece preko toga ne bih prešla!", istaknula je Jelena.

"Uzima vas zdravo za gotovo i misli kako ćete uvijek prijeći preko svega jer ste to već napravili. Skroz je nebitno je l' se nalazio s njima ili ne, već činjenica da se dopisivao i zvao ih da se nađu. Omalovažava i vaš brak i vašu djecu. Suočiti ga s tim što ste našli i nastavite dalje sami", poručila je Ina.

"Prošla sam to. Trenutno smo u postupku rastave. Imamo nepokretno i slijepo dijete s još sedam dijagnoza i bez obzira na sve, ne mogu prijeći preko toga. Sve mogu oprostiti ali to nikada i nikome", otkrila je Marija.