Muškarci često rade stvari za koje misle da su potpuno nevine, a koje ženama djeluju "jezivo". Tako je jedan korisnik Reddita pitao ostale na toj mreži: "Što je jezivo što muškarci rade?"

Žene se nisu suzdržavale pa su mu iskreno odgovorile.

Što ženama smeta

1. "Stoje na centimetar od tebe kad si u redu."

Možda biste se htjeli pomaknuti, momci.

2. "Sjede kraj tebe, iako ste vi jedine dvije osobe ondje s mnogo mjesta."

Jedan muškarac je to komentirao: "Ja sam muško i ovo me nervira, osobito kad ima puno parkirnih mjesta i netko parkira pokraj mene."

3. "Hej, gdje radiš? Ne, neću se pojaviti na tvom poslu. Hej, jesi li me blokirala? Što sam krivo napravio?"

Očito je zašto je netko blokiran na društvenim mrežama.

4. "Ja sam muškarac, ali često posjećujem barove."

Jedna barmenica je rekla da joj je jezivo kada ju muškarac pita koje smjene radi i kada. "To mi izgleda kao poruka, 'Čekat ću te na parkiralištu'." Još se jedna žena složila: "Nije čak ni samo u barovima. Ljeti sam radila u knjižnici i tip me stalno ispitivao o mojim smjenama. Moj menadžer ga je morao zamoliti da me ostavi na miru."

5. "Kad me dečki koje jedva poznajem ili čak potpuni stranci podižu s tla da me zagrle jer sam niska."

Druga žena je dodala: "Ili kad stalno komentiraju kako izgledaš malo/nisko pa ti kažu, 'Kladim se da te mogu baciti', gnjusno."

6. "Kad mi dodirne struk kad prolazi pored mene."

Žena je objasnila da im ne daje povod za to i da ju takvo ponašanje razbjesni svaki put. Još se jedna žena složila: "Uvijek se brane da nije seksualno. Prihvatit ću to opravdanje kad to počnu raditi muškarcima."

7. "Ne povlače se kad žena na bilo koji način, verbalno ili fizički, pokaže da nije zainteresirana, pa ipak nastave ili misle da te može nastaviti maltretirati pa ćeš se predomisliti."

Jedna žena je to komentirala: "Zaista nemam pojma kako postoje dečki s ovolikim samopouzdanjem. Ako napravim nešto što bi se čak moglo smatrati potezom, ali me muškarac odbije, onda se distanciram od te cijele situacije i bude mi neugodno."

8. "Pozivaju vas van dok ste na poslu ili u situaciji u kojoj ne možete otići."

"Ili ako ste barmen ili konobarica - daju vam napojnicu samo ako razgovarate s njima ili traže da im date svoj broj. Kako da ne, možete zadržati svoju napojnicu. Ja radim - nisam ovdje da ti pravim društvo. Možeš pronaći pratnju ako želiš plaćeno društvo", komentirala je jedna konobarica.

9. "Kad im kažem da sam udana i pokažem prsten, a tip mi odgovori: 'Ne vjerujem ti. To svi govore.'"

Žena je komentirala tu situaciju: "Tada jednostavno postane jezivo jer bez obzira na to što kažeš, oni jednostavno ne vjeruju ništa i stalno te opsjedaju da odeš s njima. Ta agresivnost je jeziva."

Druga žena se složila: "Bio je jedan tipa koji je na moje, 'Udana sam', odgovorio, 'Oh, da? Gdje ti je onda muž?' Kao da udane žene prate njihovi muževi na svakom koraku."

10. "Živiš li sama?"

Žena je objasnila kako se osjeća kad ju to pitaju: "Jednostavno smatram ovo pitanje tako jezivim i nametljivim. Ne mogu zamisliti da su to pitanje postavili drugom muškarcu", piše Daily Star.

