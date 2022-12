Čitateljica Daily Stara željna seksa nije imala odnos sa svojim partnerom cijelu godinu jer je izgubio samopouzdanje i sada razmišlja o tome da se poseksaju utroje s njenom prijateljicom. Ona se nada da će to riješiti njene probleme u vezi, pa je za mišljenje pitala kolumnisticu Jane O'Gorman.

"Moj dugogodišnji partner nije zainteresiran za seks sa mnom. Bi li trojac pomogao? Trebam li razmisliti o dovođenju nove ljubavnice u našu spavaću sobu da začinimo stvari?" pitala je očajna čitateljica.

"Imam prijateljicu koja je nedavno otkrila da želi isprobati seks u troje. Bile smo pijane kad je to priznala, no možda je trebam nazvati? Ponižavajuća je istina da se moj dečko i ja nismo niti jednom skinuli goli tijekom 2022. godine. Svaki put kad sam ga pokušala zavesti, odbio me je", istaknula je čitateljica.

Njen dečko isprva joj je govorio da je "umoran" ili da "nije raspoložen", a nakon toga joj je rekao da "zaboravi to".

Ne želi život bez seksa

"Sada se borim da shvatim što mu značim. Savršeno je fin, još uvijek jedemo, spavamo i družimo se zajedno. No, nema više strasti među nama i to me smeta i radi mi stres. Osjećam se ružno i beskorisno. Pokušala sam sve da ga oraspoložim, od seksualnih igračaka do seksi donjeg rublja. Redovito hodam uokolo gola, ali on ni ne podiže pogled", otkrila je čitateljica.

Ona je još otkrila da je oduvijek bila pomalo zaljubljena u svoju prijateljicu s kojom želi seks u troje.

"Kako bih trebala razgovarati sa svojim dečko o tome? Ne želim ga uvrijediti ili osramotiti i osjećati se kao da hodam po ljusci jajeta. Ja sam puna ljubavi, vrlo sam seksualna i ne mogu shvatiti zašto me on ne želi. Ne osjećam se voljeno ili cijenjeno i ovo nije život kakav želim voditi", istaknula je.

Jane joj je odgovorila:

"Dovesti drugu ženu u krevet može se činiti kao odlična ideja, ali preklinjem vas da zastanete i dobro razmislite. Nemojte raditi ništa nepromišljeno.

Činjenica je da vam vaš muškarac duguje istinu. Vi ste odrasli ljudi u vezi. Ako više nije zainteresiran za intimnost s vama, onda vam mora reći zašto. Zamolite ga da popriča s vama. Ne budite agresivni i nemojte mu davati ultimatume. Umjesto toga ga pitajte kako se vi uklapate u njegov život.

On mora razumjeti koliko patite. Dajte mu priliku da vam sve objasni, ali ne dopustite da vas ignorira. Ako ima psihičkih ili fizičkih problema, onda inzistirajte na tome da posjeti svog liječnika.

Međutim, ako izbjegava iskreni razgovor s vama i ako nije spreman napraviti neke značajne promjene, onda se bojim da je vaša veza osuđena na propast.

Iz dana u dan postajete sve ogorčeniji i ogorčeniji. Nemojte doći u iskušenje da svoju prijateljicu shvatite preozbiljno, pogotovo zato što ste popili nekoliko pića tijekom noćnog izlaska. Nemojte ugroziti vaše prijateljstvo s prijedlogom za trojac."