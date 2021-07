Jedna 52-godišnjakinja zatražila je pomoć od Deidre Sanders, The Sunove savjetnice za seks i veze, jer je zaljubljena u sinovog prijatelja (24).

"On nije čak ni dvostruko mlađi od mene. U tajnoj smo vezi gotovo tri godine i ne mogu zamisliti život bez njega, ali znam da nikada ne bismo uspjeli. Moj sin bi nas se odrekao ako bi ikad saznao", požalila se žena.

Upoznali su se kada ga je zaposlila u svom obiteljskom restoranu. On i njezin sin upoznali su se na fakultetu i htjeli su zaraditi nešto novca dok su bili na ljetnim praznicima.

"Od početka je flertao sa mnom, komplimentirao moj izgled i namigivao mi iza šanka. Jedne noći ponudila sam mu prijevoz doma. Nije mi se svidjela pomisao da hoda sam po mraku. Dok smo se vozili ispitivao me o mom braku. Moj muž nas je napustio šest mjeseci prije toga zbog mlađe žene. Mladić me pitao jesam li spremna opet tražiti ljubav, a kada sam mu odgovorila da jesam, pozvao me na spoj", napisala je.

Mislila je da se šali, no kada su se zaustavili pred kućom njegovih roditelja pitao ju je ponovno. Iskoristio je priliku i poljubio ju, a ona ga nije odgurnula te je pristala na spoj.

"Iznenadila sam se koliko je lagano tekao razgovor i koliko me privlačio. Nakon tri boce vina oralno me zadovoljio na kauču, bilo je sjajno. Prošle su godine, a on mi često govori koliko me voli i mislim da osjećam isto, ali ne želim da se to sazna. Osjećam se sebično. Vjerojatno će htjeti djecu i brak, što mene uopće ne zanima. Koliko god da je naša veza dobra, nisam sigurna je li vrijedna da zbog nje izgubim sina", zaključila je i zatražila savjet.

'Nemaš se čega sramiti'

"Veze s velikom razlikom u godinama mogu funkcionirati ako tražite iste stvari, ali trenutno ste u različitim životnim fazama, kao što si navela, on bi mogao htjeti djecu i brak u budućnosti. Morate razgovarati i raspraviti što želite od života", predložila je Deidre čitateljici.

"Ako odlučite ostati zajedno, bilo bi dobro kada bi tvoj sin saznao za vašu vezu od tebe. U protivnom, samo je pitanje vremena kada će saznati od nekog drugog. Uostalom, nemaš se čega sramiti. Mnogi nikad u životu ne nađu takvu vezu - glavu gore", zaključila je savjetnica.