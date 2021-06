Jedna 20-godišnjakinja je izvan sebe zbog dečkove majke koja ih na sve načine pokušava razdvojiti stoga je pisala Deidri Sanders, savjetnici za seks i veze britanskog The Suna.

"Sada napokon znam zašto to radi. Dečko je saznao da mu tata nije biološki otac. Moji bliski obiteljski prijatelji znali su njegovu mamu u prošlosti i mislim da se užasavala pomisli da ću saznati njenu tajnu", objasnila je djevojka.

Ona i dečko zajedno su četiri godine, a još u ranim fazama veze njegova majka joj je jasno davala do znanja da joj nije draga. Unatoč tome, djevojka pokušava biti pristojna i obazriva prema njoj.

Upitna budućnost veze

"Vulgarna je, naziva me okrutnim imenima i ruga mi se. Govori mi da me moja obitelj ne voli i da nikad neću moći biti nešto više od frizerke. Dečku šalje grozne poruke o meni. Situacija je postala toliko loša da je dečko počeo skrivati mobitel od mene, zbog čega sam mislila da me vara", priznala je 20-godišnjakinja.

"Kada je saznao za obiteljsku tajnu bio je slomljen. Njegova majka mi je onda zajedljivo rekla: 'Smatraj se sretnom što mu ti nisi rekla. Razapela bih te'. Ironično, ne bih mu ni rekla da sam znala. To nije nešto što sam mu ja morala reći", dodala je.

Dečko je u međuvremenu oprostio majci i sada su ponovno u normalnim odnosima, no djevojka ju i dalje ne može podnijeti.

"Voljela bih kada bismo se mogle slagati, ali ona je nemoguća. Kako ćemo se ikada vjenčati ili dobiti djecu kada moj dečko ima takvu majku? Ne mogu zamisliti budućnost s njim zbog nje", zaključila je.

Postavljanje jasnih granica

"Nije joj se svidjelo što si u svakom trenu mogla saznati za njenu prošlost. Sve gadarije dolaze od nje, a ne od vas, pa nemojte dopustiti da vas razdvoji. Reci dečku kako se osjećaš zbog napada i kritika njegove majke te mu daj do znanja da je vrijeme da joj postavite jasne granice", smatra Deidre.

Najbolji način za to bio bi da njih troje razgovaraju. "Recite joj da će od tada stvari biti drugačije u vašem odnosu. Neka tvoj dečko vodi razgovor i kaže majci da ga njezine svinjarije povrjeđuju te da ih više neće tolerirati", savjetovala je.

Djevojci je poručila da poradi na svojim reakcijama i ponašanju jer ne može kontrolirati što će dečkova majka reći.