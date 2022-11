Tijekom Drugog svjetskog rata razmjenjivale su se vruće poruke između vojnika i njihovih djevojaka i supruga koje su ih željno iščekivale kod kuće. No, taj škakljivi sadržaj obrađivali su cenzori, a novi sustav pošte zahtijevao jezgrovite riječi, piše IFL Science.

Bilo u želji za privatnošću ili za održavanjem strasti u ograničenom broju riječi, vojnici su bili kreativni s akronimima kako bi stvorili kratki, slatki, vojni ekvivalent modernog sexta.

Vojnici u Drugom svjetskom ratu morali su biti vrlo kreativni kad su pisali svojim ljubavnicama zbog vojnog nadzora i naredbe da štede na riječima. Njihovi akronimi bili su svojevrsna umjetnička djela jer vješto kreirali riječi u pokušaju da u malo teksta iskažu svoju strast.

Zlatni rudnik akronima

Drugi svjetski rat bio je zlatni rudnik akronima na svim područjima, od vojnih do sarkastičnih i romantičnih. Pobjednička pošta, ili V-pošta, vjerojatno je također dijelom zaslužna za eksploziju akronima, jer je prostor za pisanje poruka bio vrlo malen, a slale su se mikrofilmovima.

Slova na mikrofilmovima zauzimala su manje prostora, pa se više poruka moglo poslati zajedno s drugim teretom u jednoj pošiljci.

Akronimi koji su se pojavili među romantičnijim pismima i V-mailovima iz Drugog svjetskog rata su, po mišljenju većine ljudi, čista poezija. Oni se kreću od romantičnih (SWAK: zapečaćeno poljupcem), do onih seksi i vrlo vrućih.

Prema izvješću časopisa History, nekoliko njih koje je otkrio pisac Simon Garfield u svojoj knjizi "To The Letter: A Celebration Of The Lost Art Of Letter Writing", uključuju:

ITALY - vjerujem u tebe i volim te.

BURMA - budi spremna za skidanje odjeće, moj anđele.

MALAYA - Moje užarena usne čekaju tvoj dolazak.

VENICE - Vrlo sam uzbuđen. Sada se diram posvuda.

EGYPT - Jedva čekam da zgrabim tvoje lijepe grudi.