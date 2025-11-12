Ne bježite od svađanja s prijateljima: To može produbiti i obogatiti odnos, a evo zašto

Većina nas vjerojatno se sjeća barem jedne eksplozivne svađe s prijateljem iz tinejdžerskih dana. To je razdoblje života u kojem pokušavamo otkriti tko smo, zbog čega su emocije intenzivne, a osjećaj identiteta krhak. Tinejdžeri još uvijek razvijaju vještine regulacije emocija, pa mali nesporazumi mogu brzo eskalirati na načine koji su rjeđi u odnosima odraslih.

Kad jednom uđemo u odraslu dob, stvari se obično značajno smire, ili ne viđamo prijatelje dovoljno često da bi došlo do sukoba, ili kada se nesporazum i dogodi, pažljivo izbjegavamo problem u nadi da će sam od sebe nestati.

"Uobičajeno je da prijatelji imaju nesporazume, povrijeđene osjećaje i razlike u mišljenjima. Ljudi su često skloni izbjegavanju sukoba pa se radije povuku iz prijateljstva bez da ikad riješe problem", objašnjava Saba Harouni Lurie, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja te osnivačica Take Root Therapy.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Međutim, svađa s prijateljima, slično kao i s partnerom, nije nešto od čega treba bježati. Ne samo da je to često znak bliskosti, već može i produbiti prijateljstvo unoseći novu razinu ranjivosti i povjerenja. Spremnost da se radi na problemu pokazuje da je odnos dovoljno važan da se riskira nelagoda kako bi se sačuvao.

Ako se nađete u svađi s prijateljem, postoji samo jedan put naprijed: komunikacija. U nastavku donosimo neke od najčešćih prijateljskih sukoba i savjete stručnjaka o tome kako ih riješiti.

Nesporazumi i loša komunikacija

Problem: Nesporazumi se događaju u svakom odnosu, ali ako ih ne riješimo na vrijeme, mogu se pretvoriti u ogorčenost i prekid odnosa. Nažalost, u prijateljstvima se mnogi ne osjećaju spremnima suočiti se s lošom komunikacijom. Jedan prijatelj može se osjećati povrijeđeno zbog nečega što je drugi rekao i, umjesto da traži pojašnjenje, jednostavno se povuče. Drugi prijatelj možda ni ne shvaća da nešto nije u redu ili osjeća napetost, ali ne zna što ju je uzrokovalo.

Rješenje: Ako vam je prijateljstvo važno, bitno je pretpostaviti da je druga osoba imala najbolje namjere. "Kada gledamo vlastito ponašanje, dajemo si oprost (bili smo umorni, zauzeti ili smo mislili dobro)", kaže Kristin Anderson, osnivačica Madison Square Psychotherapy. "Ali kada nam se poruka prijatelja čini čudnom, često im ne pružamo istu milost."

Ako vas je nešto zaista povrijedilo, stvari možete izgladiti jednostavnim pitanjem: "Što si time mislio/mislila?". Pasivna agresija vjerojatno će učiniti više štete nego koristi. Pokušajte reći kako ste vi razumjeli komentar ili postupak prije nego što pitate je li to ono što su mislili. Ključ je stvoriti prostor u kojem se obje osobe osjećaju saslušano.

Jednostrana prijateljstva

Problem: Prijateljstva prirodno prolaze kroz faze u kojima jedna osoba ne može dati onoliko koliko druga, ali ako to nije samo faza, već trajno stanje, to može dovesti do sukoba. "Kada se samo potrebe jedne strane neprestano ispunjavaju, to može dovesti do preopterećenja, izgaranja i ogorčenosti kod prijatelja koji neprestano 'daje'", kaže Layne Baker, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja.

Foto: Pexels

Rješenje: Ako vaše prijateljstvo nije uvijek bilo jednostrano, već je to postalo zbog teškog razdoblja kroz koje je prijatelj prolazio, pristupite mu s empatijom. "Podijelite svoje osjećaje s prijateljem, počevši s razumijevanjem za njegovo iskustvo", savjetuje Baker. "Zatim izrazite želju za ponovnim uspostavljanjem ravnoteže kako bi obje strane imale koristi od prijateljstva – dobivale podršku, dijelile novosti i slavile uspjehe." Budite iskreni o tome zašto vam je to važno i dajte prijatelju prostora da odgovori.

Različita očekivanja od prijateljstva

Problem: Slično jednostranom prijateljstvu, dvoje prijatelja s različitim očekivanjima može stvoriti napetost. To se može očitovati na razne načine, poput učestalosti kontakta, vremena provedenog zajedno ili ispunjavanja dogovora. Na primjer, jedan prijatelj može očekivati druženje jedan na jedan, dok drugi pretpostavlja da je u redu povesti i partnera. Neusklađena očekivanja mogu se pogoršati u različitim životnim fazama, primjerice kada jedan prijatelj dobije dijete ili započne novi posao, piše HuffPost.

Rješenje: Iako je prirodna reakcija mnogih da puste da se ogorčenost nakuplja, najbolje je riješiti problem direktno. "U ovim je slučajevima korisno očekivanja učiniti eksplicitnima", kaže Harouni Lurie. "To znači voditi razgovor o tome što svatko od vas treba od prijateljstva i što realno može dati u ovom trenutku. Biti specifičan i otvoren pomaže objema stranama da razumiju potrebe onog drugog."

Velike životne promjene

Problem: S vremenom se mijenjamo, a neizbježno se mijenjaju i naša prijateljstva, pogotovo kada se jedan prijatelj odseli, dobije dijete ili započne novi, zahtjevan posao. "Takva promjena može učiniti da se druga osoba osjeća zapostavljeno, čak i ako nitko nije imao namjeru nikoga povrijediti", kaže Anderson. "Lako je početi pretpostavljati da im više nije stalo ili da više niste prioritet. Ali često se ne radi o tome da veza blijedi, već o promjeni kapaciteta i životnog ritma."

Rješenje: Kao i kod većine sukoba u prijateljstvu, "jedini put naprijed je otvoreno razgovarati o tome", kaže Anderson. "Možete reći: 'Znam da su stvari sada drugačije i želim razgovarati o tome kako bismo mogli ostati povezani.' Većina prijateljstava se može prilagoditi, ali ne ako se pretvarate da se ništa nije promijenilo."

Foto: Pexels

Ne sviđa vam se partner vašeg prijatelja

Problem: Ovo je česta situacija koja može bolno promijeniti prijateljstvo. "Možete birati svoje prijatelje, ali ne i njihove partnere; a ponekad prijatelj odabere partnera s kojim se jednostavno ne slažete", kaže Baker.

Rješenje: Način rješavanja ovog sukoba ovisi o razlogu vašeg neslaganja. "Ako vam se ne sviđa partner jer se loše odnosi prema vašem prijatelju, to je dovoljan razlog da nježno podijelite svoju zabrinutost", objašnjava Baker. "Ali ako vam se partner ne sviđa samo zato što nije netko s kim biste se inače družili, nemate zajedničkih tema ili osjećate da vam oduzima pažnju prijatelja, to je 'vaš' problem koji trebate riješiti neovisno o prijatelju."

Dobro rješenje moglo bi biti dogovaranje druženja bez partnera kada je to moguće. Na događajima gdje će partner biti prisutan, usredotočite se na promjenu vlastitog stava. Ne morate postati najbolji prijatelji, samo prihvatite njihovu prisutnost i pokušajte pronaći neutralan teren.

Neusklađene vrijednosti

Problem: Različite, nekompatibilne vrijednosti česta su pojava, osobito u prijateljstvima sklopljenim u djetinjstvu, jer se naše vrijednosti neprestano razvijaju. "Vrijednosti čine stvari koje su vam važne i ono što najviše želite zaštititi; mogu biti oblikovane vašim granicama, duhovnim uvjerenjima i političkim stavovima", kaže Baker.

Rješenje: Različite vrijednosti ne moraju značiti kraj prijateljstva, osim ako ta dinamika "uzrokuje štetu ili potkopava psihološku sigurnost", kaže Baker. Ako to nije slučaj, "usredotočite se na vrijednosti koje i dalje dijelite, jer one mogu održati čvrstu osnovu vašeg prijateljstva", predlaže ona. "I upustite se u znatiželjan dijalog o vašim razlikama. Budite otvoreni prema osobi kakvom vaš prijatelj postaje dok i vi prihvaćate vlastitu evoluciju."

Svi gore navedeni sukobi, ako ostanu neriješeni, mogu se pretvoriti u ogorčenost. Suočavanje je neugodno i često ćemo tu nelagodu izbjeći gurajući stvari pod tepih. Međutim, ako postoje teme koje se ponavljaju u vašem prijateljstvu i ne osjećate se dobro zbog njih, ključno je imenovati te stvari ako želite postići rješenje. Svrha razgovora nije samo da se riješite frustracija, već da pozovete prijatelja da zajedno s vama otkrije što se treba promijeniti kako bi vaš odnos napredovao.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke