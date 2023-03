Muškarac Ferid Rizvić - Fera iz sela Rizvići kod Fojnice iz BiH, jedan je od onih muškaraca koje sreća i okolnosti nisu poslužile da cijeli život bude s jednom ženom. On se ni manje ni više ženio čak 11 puta.

Mještani okolnih sela to dobro znaju, kao i da su ga u mladosti jedino krasili hirovi, najviše kavane i piće. Kako kaže Fera, sve su žene valjale, ali ne i on. S 18 godine je stupio u prvi brak, međutim, već na samom početku nisu se sve kockice poklopile. Zatim je iduće godine imao drugu ženu, treće treću, četvrte godine četvrtu ženu i sve tako redm, do desete s kojom je bio punih 19 godina u braku.

"Deseta mi je žena bila iz Nemile i s njom sam živio punih 19 godina. Prije nešto više od tri godine je umrla", rekao je Ferid. Sada je u sretnom i skladnom braku s Ismetom, a kako oboje kažu, jednostavno su se pronašli, vole se i za tri godine koliko su u braku, imaju osjećaju kao da se znaju 30.

S Ismetom je u braku tri godine

"Stupio sam u kontakt s njom i otišao sam kod Ismete dva puta i zakazao svadbu. Ona je bila malo skeptična i pitala me je: 'Kako ti mogu vjerovati?', na što sam joj rekao: 'Otići ćeš kod mene u kuću pa ćeš vidjeti'. Doduše, ja sam nju tada slagao, rekao da sam se ženio četiri, pet puta. Kasnije sam priznao", rekao je Ferid.

Kako Ismeta kaže, krase ih ljubav i sloga, što se prenjelo i na njihovu djecu. Naime, oboje imaju po dvoje i kako ističu ne odvajaju ih, već podjednako pomažu. Ismeta ima dvije kćeri, a Ferid dva sina. Poštovanje i iskrenost su njihov recept za dobar brak, kao i povjerenje.

"Mi smo našli srodnu dušu, volimo se! Nije mene interesirala kuća ni imanje, samo kakav je čovjek. Prvo što smo posložili bila su djeca, on ima dvoje i ja dvoje, to su sve danas moja djeca, ja bih za njih poginula. Ako damo mom djetetu, dajemo i njegovom, ako nema za njegovo, nema ni za moje", ispričala je Ismeta.